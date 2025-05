La Diputació finança la recuperació de refugis, trinxeres i espais de la Memòria en 20 municipis valencians

La institució provincial invertirà enguany 525.000 euros en 22 projectes de recuperació patrimonial i memorial democràtic, dins d’un pressupost global que supera els dos milions d’euros

La delegació de Memòria Democràtica de la Diputació de València, coordinada per la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, ha aprovat la subvenció de 22 projectes presentats per ajuntaments de 20 municipis valencians, amb una inversió global de 525.000 euros.

Les actuacions comprenen la recuperació de 7 refugis antiaeris, 6 trinxeres i 3 memorials, així com intervencions en espais simbòlics com el Monestir del Puig i el Cap de Cullera.

Segons Enguix, “les institucions han de continuar destinant recursos a la Memòria, no només per a exhumar i identificar víctimes, sinó també per a recuperar llocs i monuments que ajuden a preservar la història i dignificar-la”.

Recuperació del patrimoni i senyalització

Les ajudes permetran finançar actuacions com la restauració d’edificis, la senyalització d’espais vinculats a la Guerra Civil i la dictadura, així com la construcció d’obres funeràries per a inhumar restes exhumades de fosses comunes. A més, s’hi destinen 25.000 euros addicionals per garantir la finalització de projectes en 2026.

Entre les iniciatives destacades figura la reparació del refugi número 2 de Torrebaja (Rincón de Ademuz), amb una inversió superior als 120.000 euros, i la segona fase de restauració del Cap de Cullera, que rebrà 106.000 euros.

Actuacions per comarques

Rincón de Ademuz : Recuperació dels refugis de Torrebaja i Casas Bajas (151.000 €)

: Recuperació dels refugis de Torrebaja i Casas Bajas (151.000 €) Ribera Baixa : Cap de Cullera i monument a Joan Andrés i Córdoba (118.000 €)

: Cap de Cullera i monument a Joan Andrés i Córdoba (118.000 €) La Safor (Rafelcofer): Rehabilitació de refugi, senyalització i memorial Despulles (83.000 €)

(Rafelcofer): Rehabilitació de refugi, senyalització i memorial Despulles (83.000 €) Camp de Morvedre : Accés a trinxeres d’Estivella i Gilet, memorial a Quart de les Valls i cartells a Quartell (43.000 €)

: Accés a trinxeres d’Estivella i Gilet, memorial a Quart de les Valls i cartells a Quartell (43.000 €) Camp de Túria : Trinxeres i refugis a Vilamarxant, Llíria, Pobla de Vallbona i Gàtova (35.000 €)

: Trinxeres i refugis a Vilamarxant, Llíria, Pobla de Vallbona i Gàtova (35.000 €) La Serrania : Trinxeres a Chelva, Andilla i Titaguas (50.000 €)

: Trinxeres a Chelva, Andilla i Titaguas (50.000 €) Horta Nord : Refugis de Montcada, accés a refugi d’Emperador i Jardí de la Memòria del Puig (40.000 €)

: Refugis de Montcada, accés a refugi d’Emperador i Jardí de la Memòria del Puig (40.000 €) Ribera Alta: Segona fase del projecte divulgatiu a Llombai (4.500 €)

Primera exhumació pròpia a Llíria

Enguix ha anunciat que, per primera vegada, la Diputació realitzarà una exhumació directa en una fossa comuna al cementeri de Llíria, amb un pressupost de 142.000 euros. Esta intervenció es realitzarà amb col·laboració del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica i representa un pas important en l’impuls institucional per a garantir la veritat, justícia i reparació.

Més enllà de les obres: memòria activa i participativa

La Diputació manté actives altres línies d’ajudes com:

Subvencions per a associacions memorialistes (150.000 €)

(150.000 €) Suport a exhumacions i identificacions genètiques (300.000 €)

(300.000 €) Activitats de difusió, educació i sensibilització.

Enguany es reforçaran els programes ‘La Memòria a l’Escola’, ‘María la Jabalina’, ‘La Memòria a les Biblioteques’, a més de publicacions pròpies, exposicions, i la digitalització de fons municipals. També es crearà un Centre Documental de Memòria Democràtica Valenciana i se celebrarà el Congrés Internacional Memòria i Democràcia a l’octubre.

“No podem donar l’esquena als familiars de les víctimes ni als municipis compromesos amb la Memòria”, ha conclòs Natàlia Enguix. “Invertir en Memòria és invertir en democràcia”.