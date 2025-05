La Ribera digitalitza la Guia d’Intervenció Infermera per a Processos Aguts en Atenció Primària

La nova eina permet una consulta ràpida des de dispositius electrònics i millora l’autonomia i capacitat resolutiva del personal d’infermeria

La guia inclou 19 fitxes visuals i pràctiques per a atendre situacions clíniques habituals en pocs minuts

La Conselleria destaca la iniciativa com un recurs clau per a reforçar l’eficiència i confiança en la pràctica assistencial diària

El Departament de Salut de La Ribera ha presentat una adaptació digital de la ‘Guia d’Intervenció Infermera per a Processos Aguts en Atenció Primària’, dissenyada per facilitar la presa de decisions ràpides i segures davant de situacions clíniques freqüents en l’àmbit de l’Atenció Primària.

L’acte de presentació ha tingut lloc a l’Hospital d’Alzira i ha comptat amb la presència de la directora general d’Atenció Primària de la Conselleria de Sanitat, Eva Suárez, i la cap del Servei de Competències d’Infermeria, Ángela Garrido.

Suárez ha felicitat l’equip impulsor i ha subratllat que amb esta eina “s’establix un sistema dinàmic de resposta davant situacions puntuals i s’incrementa el grau de confiança del professional, la qual cosa es tradueix en una atenció més eficient i satisfactòria per als pacients”.

Per la seua part, Ángela Garrido ha remarcat el paper fonamental d’infermeria com a peça clau del sistema públic de salut: “Esta guia potencia el rol assistencial del personal infermer, i la nostra intenció és que es distribuïsca a tots els departaments com a recurs essencial en Atenció Primària”.

La directora d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de La Ribera, Anabel Barberá, ha destacat que “es tracta d’una eina que empodera el personal infermer, afavorint actuacions resolutives, autònomes i segures que milloren la qualitat de les cures oferides”.

Guia digital, àgil i visual

La versió digital ha sigut desenvolupada per professionals del Departament amb la coordinació de la Direcció d’Infermeria d’Atenció Primària, a partir de la guia publicada per la Conselleria en 2024.

Disponible a través de la web de la Conselleria de Sanitat, la guia ofereix fitxes específiques per a 19 processos aguts –com crisis d’ansietat, hipoglucèmies, problemes respiratoris, picades, mossegades, taps de cerumen o herpes labial, entre altres– amb informació clara, visual i de fàcil aplicació clínica.

La ferramenta està pensada per a consulta ràpida des de ordinador, mòbil o tauleta, integrant-se així de forma pràctica en el treball assistencial diari dels professionals d’infermeria.

Esta iniciativa s’emmarca en l’aposta de la Conselleria de Sanitat per la modernització de recursos assistencials, reforçant la capacitat resolutiva d’Atenció Primària i posant en valor el paper del col·lectiu infermer com a pilar fonamental en la resposta sanitària comunitària.