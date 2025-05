Sueca brinda un acte de reconeixement a l’alumnat premiat pel seu Rendiment Acadèmic

L’alumnat distingit amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic del curs 2023-2024 rep un homenatge al Centre Municipal Bernat i Baldoví

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha sigut l’escenari, un any més, de l’acte de reconeixement organitzat per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca en homenatge a l’alumnat de Primària, Secundària i Batxillerat guardonat amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic concedits per la Conselleria d’Educació corresponents al curs 2023-2024.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i de la regidora d’Educació, Roser Viñoles, qui han sigut els encarregats de lliurar a cada alumne i alumna un diploma acreditatiu i un obsequi institucional com a mostra de reconeixement per la seua trajectòria acadèmica.

“Este acte no sols celebra les qualificacions, sinó també els valors del compromís, la responsabilitat i la superació personal”, ha destacat Roser Viñoles, qui ha volgut reconéixer “l’orgull que suposa per a Sueca comptar amb joves tan implicats en el seu aprenentatge”. La regidora ha agraït també “la tasca incansable del professorat i el suport fonamental de les famílies, que fan possible que l’educació siga un pilar sòlid per al futur del nostre municipi”.

Per la seua banda, l’alcalde Julián Sáez ha felicitat l’alumnat distingit amb paraules d’admiració:

“És un orgull poder dirigir-vos unes paraules de reconeixement pel vostre gran esforç, la capacitat per absorbir coneixements i la voluntat de continuar aprenent amb l’ajuda del vostre professorat i les vostres famílies.”

Alumnat reconegut

Els i les alumnes distingits amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic han sigut:

Educació Primària

Marcos Roselló Ortí

Agnés Núñez de Arenas Navarro

Leo González Camilleri

Clara Pérez Blasco

Unai Gómez Codes

Elisa Adam Aznar

Daniela De la Torre Fos

Roser Ferrando Zamora

Sergi Piera Sarrió

Manuel Yago Estornell

Laia Martínez Fletes

Ariadna Vallet Ferrando

Yasmin Saidi

Educació Secundària

David Beneito Castells

Naiara Del Río Fons

Jessica Lletí Llopis

María Miralles Martínez

Paula Villanueva Ferrer

Marua Farah Harakat

Clara Martínez Malonda

Ran Yexu

María Benedito Carbonell

Irene Martín Ribera

Carla Ferrer García

Aroa Ramón Marqués

Yousra Saidi

Joao Pedro Yin

Batxillerat

Mar Soler Moreno

Núria Beneito Castells

María Ortells Crespo

Reconeixement al professorat

L’acte ha inclòs també un homenatge especial a dos docents de la localitat:

Silvia Pérez Claver , professora de Geografia del col·legi La Encarnación

, professora de Geografia del col·legi Marc Lloret Parra, professor d’Educació Física de l’Institut Joan Fuster

Tots dos han sigut recentment guardonats en els VIII Premis EDUCA ABANCA 2024, destacant especialment el cas de Marc Lloret, triat com el millor docent d’Educació Secundària i Batxillerat a nivell estatal.

Amb este acte, Sueca reafirma el seu compromís amb l’excel·lència educativa i posa en valor l’esforç, la dedicació i els valors que construïxen una societat millor des de les aules.