Pedro Sánchez es reuneix amb les víctimes de la DANA a la Delegació del Govern de València

El president del Govern anuncia un funeral d’Estat i mesures per afrontar les conseqüències de la tragèdia

El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha reunit este dijous amb les principals associacions de víctimes de la DANA del 29 d’octubre a la Delegació del Govern a València, on ha traslladat el seu compromís amb la reparació, memòria i millora de les infraestructures afectades per la tragèdia.

Funeral d’Estat i nova reunió amb la vicepresidenta tercera

Sánchez ha anunciat la celebració d’un funeral d’Estat, que tindrà lloc a València en una data pròxima al primer aniversari de la DANA, com a mostra de respecte institucional cap a les víctimes.

A més, ha convocat per al pròxim 29 de maig una reunió entre les associacions i la vicepresidenta tercera de l’Executiu, Sara Aagesen, per abordar els projectes pendents en infraestructures crítiques com el barranc de la Saleta, el del Poyo i el del Gallec, així com actuacions sobre la autovia A-7.

Compromisos i necessitats pendents

Durant la trobada, de quasi tres hores de durada, Sánchez ha anunciat que el Govern treballa en un pla contra inundacions, que s’executarà a partir de l’any 2026, i ha ressaltat la importància de millorar els protocols d’emergència i la comunicació amb la ciutadania en situacions de risc.

No obstant això, no s’ha concretat un calendari ferm per a l’execució de les obres mencionades.

Sánchez també ha manifestat la seua disposició a visitar la ‘zona zero’ de la DANA, com li han sol·licitat els col·lectius, i ha expressat la seua voluntat de tornar a reunir-se amb les víctimes pròximament.

Altres qüestions abordades

Les associacions han traslladat al president la necessitat d’agilitzar la reparació dels ascensors en les vivendes afectades, que, segons el propi Sánchez, es xifren en uns mil aparells. Així mateix, han reclamat celeritat en el tancament dels expedients del Consorci de Compensació d’Assegurances, ja que encara queda un 22% pendent de resolució, segons les dades aportades pel Govern.

Un altre tema tractat ha sigut la sostracció de vehicles arrossegats per la riuada, i les associacions han sol·licitat més recursos per a la investigació d’estos casos, especialment en relació amb determinats desballestaments.

Valoració positiva de les associacions

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha valorat positivament la reunió:

“Ha sigut tan llarga com fructífera. Sánchez ha vingut amb els deures fets i ha abordat molts punts que nosaltres volíem tractar”.

Per la seua banda, Christian Lesaec, president de la Associació Damnificats DANA Horta Sud València, ha posat l’accent en la necessitat de reforçar el teixit comercial i empresarial de les zones afectades, i ha destacat la importància de donar suport a les empreses que encara tenen expedients oberts.