Sanitat destaca la labor essencial de les matrones en l’atenció integral a la dona en totes les etapes de la seua vida

La directora general d’Assistència Sanitària, Asunción Perales, ha ressaltat hui “la labor essencial de les matrones en l’atenció integral a la dona en totes les etapes de la seua vida” i ha destacat la seua capacitat per a “acompanyar, cuidar i empoderar dones i famílies en moments de profunda vulnerabilitat i esperança”.

Així ho ha expressat durant l’acte commemoratiu de Fi de Residència de la XXVI Promoció de Matrones, celebrat a l’Hospital Doctor Peset de València.

Perales ha subratllat que “el futur de les matrones està ple de reptes i oportunitats” i ha considerat “fonamental per a oferir una atenció de qualitat la integració d’habilitats emocionals i socials en la pràctica diària”. A més, ha recalcat que esta professió comporta una gran implicació:

“Requereix empatia, resiliència i una profunda vocació de servei. Cada dia, cada gest, cada paraula té el poder de marcar una diferència en la vida d’una dona i la seua família”.

La directora general també ha tingut paraules d’agraïment per a la Unitat Docent de Matrones, els equips docents i tutors, “per la seua dedicació i per formar noves generacions amb responsabilitat i humanitat”. Així mateix, ha reconegut la tasca dels hospitals, centres de salut i serveis que han acollit les pràctiques, convertint-se en “escenaris reals d’aprenentatge, per obrir portes i per ensenyar”.

Guardons de la XXVI Promoció

Durant l’acte, Perales ha fet entrega de la distinció de la Unitat Docent de Matrones a la millor resident de la Comunitat Valenciana, que ha sigut atorgada a Joana Rocamora Gilabert, de l’Hospital Universitari de Torrevieja.

A més, s’han concedit altres dos reconeixements:

El primer, del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de la Comunitat Valenciana (CECOVA), ha sigut per a l’estudi:



“Experiencia percibida por las mujeres intervenidas de un cáncer ginecológico: estudio con método mixto”, elaborat per Carolina Muñoz Morillas, Paula Chermà Fabra, Alicia Díez Rodríguez, Sharay Pérez Almodóvar i Sonia Isabel Pérez Colomer.

El segon guardó, de l’Associació de Comares de Torrevieja i Orihuela, ha recaigut en l’estudi:

“Frenotomía en neonatos con anquiloglosia: influencia en el dolor materno y en el mantenimiento de la lactancia materna en los departamentos de salud de Torrevieja y Orihuela”, elaborat per Joana Rocamora Gilabert, Eulalia Brando López i Jessica Martínez Frutos.