Sanitat obri el nou centre de salut de Montserrat i incorpora una unitat de Treball Social

La directora general d’Atenció Primària, Eva Suárez, ha assistit este dijous a l’obertura del nou centre de salut de Montserrat,

El nou centre prestarà servei a 8.400 usuaris i ha suposat una inversió de 1,6 milions d’euros per part de la Conselleria de Sanitat per a la remodelació de l’edifici i l’adquisició d’equipament i mobiliari assistencial.

Del total de la inversió, 1,5 milions d’euros s’han destinat a les obres de remodelació i 100.000 euros a l’adquisició de mobiliari clínic, instrumental, aparells de conservació i desfibril·ladors.

Durant la visita, Eva Suárez ha destacat “la rellevància d’esta nova infraestructura sanitària, ja que suposarà una millora de la qualitat assistencial per a la població assignada a este centre, que depén del Departament de Salut València-Hospital General”.

A més, ha assenyalat que “gràcies a estes noves instal·lacions hem pogut ampliar els espais destinats a consultes i serveis, la qual cosa facilitarà una atenció més eficient i personalitzada. A més, ens ha permés incorporar la unitat de Treball Social, que fins ara es prestava en Montroy per falta d’espai”.

Ubicació i característiques

El centre se situa al carrer Bon Aire, número 18, cantonada amb el carrer Esplai Escolar, en un edifici conegut com les Escoles Velles, que anteriorment acollia serveis socials municipals.

Les obres han consistit en una remodelació integral per a l’ús assistencial, amb una reconstrucció completa de l’interior per a garantir la comoditat i l’accessibilitat tant dels usuaris com del personal. La superfície total construïda supera els 1.320 m², repartits entre semisoterrani, planta baixa, primera planta i una coberta tècnica. Per a facilitar la mobilitat, el centre compta amb ascensor.

Distribució dels serveis

Planta baixa:

Àrea de Recepció

Punt d’Atenció Continuada (PAC) amb consulta mèdica i d’infermeria

2 consultes de Pediatria i 1 d’Infermeria Pediàtrica

Àrea de Clínica d’Infermeria i Vitale

Espai per a l’ambulància de Suport Vital Bàsic

Primera planta:

Àrea de Medicina Familiar amb 4 consultes mèdiques i 2 d’infermeria

Àrea Administrativa i Coordinació

Sala d’espera, sala de reunions, biblioteca

Consulta de Treball Social

Semisoterrani:

Àrea d’Atenció a la Dona amb consulta de matrona

Gimnàs per a educació maternal

Zona de descans per al personal del PAC

Magatzem, vestuaris i sala d’instal·lacions

Atenció a la població

Este centre sanitari atén una població de 8.400 residents de Montserrat, i també presta atenció urgent com a PAC per als municipis de Montserrat, Montroy i Real, des de les 15.00 h en dies laborables i durant les 24 hores els diumenges i festius.