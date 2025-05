Alzira culmina les jornades “Alzira en Verd” amb la inauguració del carrer Bernat Montagud com a zona escolar segura

L’espai de Tulell es transforma en un entorn per a vianants i lliure de cotxes, al servei de la comunitat educativa

Les Jornades “Alzira en Verd” tanquen la seua edició d’enguany amb un acte destacat: la presentació del carrer Bernat Montagud com a zona escolar segura, al cor de la zona educativa de Tulell.

A les 16.30 hores, autoritats, comunitat educativa i veïnat han assistit a la presentació d’aquest espai transformat, que aposta per un model urbà més verd, segur i saludable.

El projecte —que va nàixer ara fa cinc anys a proposta de les AMPES dels centres educatius de la zona— té com a objectiu fomentar l’autonomia dels xiquets i xiquetes, permetent-los arribar a l’escola a peu, amb seguretat i sense necessitat d’acompanyants adults. La iniciativa s’alinea amb el moviment europeu “Streets for Kids”, que reclama entorns escolars lliures de trànsit i contaminació.

Un espai al servei de cinc centres educatius

Amb la finalització de la primera fase del projecte, el carrer dona accés a l’Escoleta Infantil Tulell, el CEIP Tirant lo Blanc, l’IES Murta, el Centre Educatiu Xúquer i la Universitat Catòlica de València. L’actuació ha inclòs la pacificació del trànsit, la creació de zones per a vianants i ciclistes, així com espais d’encontre per a famílies i alumnat.

L’escriptor i professor Bernat Montagud, que dona nom al carrer, ha estat present a l’acte, i ha expressat el seu orgull per un projecte que posa en valor el paper de la comunitat educativa i millora la qualitat de vida escolar.

Una acció en el marc de la mobilització europea

L’acte forma part de la jornada internacional “Streets for Kids”, una mobilització promoguda per la xarxa europea Clean Cities i entitats com ConBici, Ecologistes en Acció, CEAPA, Revolta Escolar o Teachers For Future. Enguany, s’han organitzat quasi 550 esdeveniments arreu d’Europa, dels quals 80 a l’Estat espanyol.

“Les zones escolars han d’estar lliures de cotxes per afavorir l’activitat física i protegir la salut infantil”, expliquen des de ConBici.

Segons estudis realitzats a Londres i Oxford, els carrers escolars redueixen la contaminació fins a un 36%, milloren la seguretat viària i fomenten una reducció significativa en l’ús del cotxe per a anar a l’escola.

“Estes dades demostren que és possible millorar la salut infantil si es prenen mesures efectives”, ha destacat Paco García, coordinador de medi ambient i salut de ConBici.

Amb esta acció, Alzira es consolida com un referent en l’aposta per ciutats més habitables, sostenibles i orientades als infants.