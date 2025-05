Article d’opinió: Enrique Montalvá, regidor de Serveis per a la Ciutat de l’Ajuntament d’Alzira 

Fer política no és fer venjança personal, senyors del Partit Popular

La nota de premsa que han difós des del Partit Popular d’Alzira és un exemple perfecte de la política buida, oportunista i desconnectada de la realitat que practiquen.

Ens ataquen amb un pamflet ple de dramatismes però amb nul·la voluntat de col·laborar o aportar solucions reals. Clarament, pensen que amb una nota de premsa cada sis mesos ja complixen l’expedient com a oposició. Així no, fer oposició no és muntar un teatret mediàtic: és fiscalitzar amb rigor, fer propostes i estar a l’altura del que Alzira necessita.

Tinguem-ho clar: els carrers i els solars no es netegen des d’un despatx ni amb fotografies oportunament buscades, sinó amb treball, gestió i recursos. I en això estem dia rere dia des de la Regidoria de Serveis per a la Ciutat. Amb limitacions, sí; amb entrebancs, també; però amb responsabilitat i dedicació, cosa que vostés no demostren ni de lluny.

Diuen que els contenidors “invadixen les voreres”, quan saben perfectament que la redistribució de punts de recollida de residus és una faena constant i complexa, on es valora la seguretat, l’accessibilitat i la comoditat ciutadana. Parlen de solars plens de vegetació sense dir que la majoria són de propietat privada, i que este ajuntament ja ha iniciat expedients sancionadors i requeriments als seus titulars, tal com marca l’ordenança.

Però clar, això no els interessa explicar-ho. Preferixen generar alarma amb paraules com “abandonament”, “plagues” o “deteriorament” per veure si així rasquen quatre titulars. Eixa és la seua política: fotografia, crítica i desaparició.

Des de l’equip de govern i la Regidoria de Serveis per a la Ciutat no ens dedicarem a fer espectacle, sinó a continuar treballant, com ja estem fent, amb accions concretes:

Increment de les tasques de desbrossament i neteja de solars públics, amb seguiment actiu dels expedients a privats.

de solars públics, amb seguiment actiu dels expedients a privats. Reordenació de contenidors amb criteris d’accessibilitat i funcionalitat.

amb criteris d’accessibilitat i funcionalitat. Controls regulars de plagues en col·laboració amb Sanitat i Medi Ambient.

en col·laboració amb Sanitat i Medi Ambient. Inspecció i reparació d’elements urbans detectats per brigades municipals i ciutadania a través de whatsAAp i atenció telefònica.

detectats per brigades municipals i ciutadania a través de whatsAAp i atenció telefònica. I sobretot, una gestió constant, no només quan venen eleccions ni per fer soroll a premsa.

La ciutat no es governa a colp de nota de premsa. I si realment estimaren Alzira, se sumarien a treballar i no a intoxicar. Però ja sabem que el Partit Popular d’Alzira fa molt que va decidir que la crispació els donava més rèdit que el treball. Allà vostés. Nosaltres, a seguir gestionant per a tots els alzirenys i alzirenyes, no per a una foto cada mig any.

Enrique Montalvá

Regidor de Serveis