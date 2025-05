Barrachina: “Impulsar la investigació agrària és apostar per un camp més fort i competitiu”

La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca destina 1,1 milions d’euros a la xarxa d’estacions experimentals agràries de la Comunitat Valenciana, amb una inversió destacada de més de 500.000 euros a l’Estació Experimental Agrària d’Elx (EEA-Elx), referent en innovació agrícola i eficiència en el reg.

Durant la seua visita a l’estació il·licitana, el conseller Miguel Barrachina, acompanyat per l’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, ha destacat el paper clau d’aquestes estacions com a eixos de transferència de coneixement, formació i millora agronòmica.

Un model d’innovació amb arrels profundes

Barrachina ha posat en valor els més de 80 anys d’història de l’EEA-Elx, una instal·lació emblemàtica que ha contribuït al desenvolupament de cultius com la magrana, la figuera, la llimera i la carxofa. Aquest centre forma part de la xarxa que inclou també Carcaixent, Vila-real, Llutxent i Moncada, on s’ubica la seu central.

“Invertir en aquestes estacions no és només apostar per la innovació, sinó també per la rendibilitat de les explotacions agràries i l’eficiència hídrica en un context marcat per l’escassetat”, ha afirmat el conseller. “Són centres estratègics per anticipar problemes, millorar cultius i donar suport tècnic directe als agricultors.”

Una estació estratègica al Baix Segura

Paral·lelament, la Conselleria està executant una rehabilitació integral del complex de l’EEA-Elx, amb una inversió addicional de 3,2 milions d’euros. Entre les actuacions destaca la recuperació de la històrica ‘Casa de l’Aigua’, edifici de principis del segle XX, símbol del passat agrícola i del sistema de regadiu del Camp d’Elx.

“Volem que l’estació d’Elx siga un punt de trobada entre la tradició i el futur, entre els reptes actuals i les solucions que la ciència i l’experiència poden oferir al camp valencià”, ha afirmat Barrachina.

Assajos innovadors i formació constant

El Pla d’experimentació 2025 de l’EEA-Elx inclou línies de treball com:

Cultiu superintensiu de figuera

Fertirrigació sostenible en magraner i llimera

en magraner i llimera Recuperació de varietats locals de vinya i tomaca

de vinya i tomaca Control biològic de plagues (vespa de l’ametler, cotxinilla de la palmera)

(vespa de l’ametler, cotxinilla de la palmera) Assajos en olivera, plantes aromàtiques i cobertes vegetals ecològiques

En l’àmbit formatiu, l’estació ha organitzat més de 95 activitats en els últims dos anys, amb 2.600 participants, i té previst realitzar 52 jornades i cursos en 2025. A més, col·labora amb la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d’Alacant i en formació professional agrària, acollint pràctiques i programes educatius especialitzats.

“La formació, l’experimentació i l’assessorament directe a l’agricultor són els tres pilars que definixen el treball d’aquestes estacions”, ha conclòs el conseller.