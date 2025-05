Camarero destaca l’èxit del nou decret de vivenda protegida amb 698 sol·licituds en només cinc mesos

La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, Susana Camarero, ha anunciat que el nou decret de vivenda de protecció pública ha generat 698 sol·licituds per a qualificacions provisionals de promoció privada en només cinc mesos, triplicant així les 225 sol·licituds del mateix període de l’any anterior.

Aquesta dada s’ha donat a conéixer en una trobada de treball amb el president de la Federació Valenciana d’Empresaris de la Construcció (FEVEC), Francisco Zamora, on s’ha valorat l’impacte del Decret 180/2024 i les seues mesures de simplificació administrativa i seguretat jurídica.

Camarero ha destacat el foment de la construcció industrialitzada i sostenible com a clau per a accelerar projectes de vivenda social, com les 250 vivendes prefabricades en zones afectades per la DANA. A més, ha subratllat que en 2024 ja s’han licitat 1.675 vivendes en 12 municipis mitjançant fórmules de permuta o dret de superfície, amb previsió d’assolir més de 2.000 vivendes en construcció enguany.

També s’ha abordat la col·laboració amb FEVEC i la Fundació Laboral de la Construcció per impulsar formació especialitzada i inserció laboral de col·lectius vulnerables en el sector de la rehabilitació i l’accessibilitat.

Finalment, Camarero ha recordat que s’han invertit 12,9 milions d’euros en reparacions del parc públic i adjudicat 824 vivendes a persones vulnerables des de juny de 2023.