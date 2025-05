«Històries de la taronja»: Carcaixent publica els guions teatrals de la Fira Modernista

L’Ajuntament de Carcaixent i l’editorial Edicions 96 han anunciat la publicació del llibre «Històries de la taronja», una obra que recull els guions teatrals que han donat vida als carrers de la ciutat durant les darreres edicions de la Fira Modernista.

La presentació oficial tindrà lloc el dilluns 26 de maig a les 19.00 h a la Biblioteca Municipal de Carcaixent.

Un llegat teatral que naix del voluntariat

La Fira Modernista de Carcaixent, iniciada l’any 2016 amb motiu del centenari com a ciutat, ha estat un referent en la recuperació del patrimoni històric i cultural valencià, posant en valor especialment el passat vinculat al cultiu de la taronja. Una de les seues propostes més celebrades són les representacions teatrals als carrers i edificis emblemàtics, amb guions originals creats per a cada edició i interpretats per actors i actrius voluntaris del municipi.

Amb temàtiques variades com els esports, l’educació o els mitjans de transport, aquestes escenes han aconseguit unir divulgació històrica i expressió artística per a tots els públics. Ara, una dècada després del naixement de la fira, es preserven en aquest volum per a la seua consulta, estudi i gaudi futur.

Una obra coral i rigorosa

El llibre inclou una selecció de guions que permeten reviure escenes com una jornada al Magatzem de Ribera, la fundació d’un sindicat femení o les converses de mestres pioners de principis del segle XX. Però «Històries de la taronja» també aporta context acadèmic i patrimonial, amb tres articles d’especialistes:

reflexiona sobre la mediació patrimonial i el seu ús a la Fira Modernista. Adrià Besó analitza el valor del patrimoni citrícola .

analitza el valor del . Pau Viciano i Maria Josep Cortés aborden l’ús de la memòria oral com a font documental per als guions.

Presentació amb protagonistes de la fira

L’acte de presentació comptarà amb la participació de:

Carolina Almiñana , alcaldessa de Carcaixent

, alcaldessa de Carcaixent Pau Àlvarez , d’Edicions 96

, d’Edicions 96 Consue Jaular , coordinadora del voluntariat de la fira

, coordinadora del voluntariat de la fira Adrià Besó, professor de la Universitat de València

Amb aquest volum, Carcaixent no sols recupera un conjunt de textos teatrals de gran valor, sinó que reafirma el seu compromís amb la memòria col·lectiva, el patrimoni local i el paper actiu de la ciutadania en la construcció cultural.