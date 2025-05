L’Hospital La Fe atén més de 2.000 pacients amb epilèpsia cada any

La Unitat d’Epilèpsia Refractària de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe atén cada any més de 2.000 pacients amb epilèpsia.

Segons el doctor Vicente Villanueva, cap de la unitat, “al voltant del 30 % dels casos són resistents als fàrmacs i un 10 % poden ser candidats a alguna intervenció quirúrgica”.

En aquest context, La Fe realitza entre 50 i 60 operacions anuals d’epilèpsia, de les quals unes deu són en població pediàtrica.

Des de l’any 2024, el centre compta amb la tecnologia làser LITT (Laser Interstitial Thermal Therapy), una tècnica innovadora per al tractament de l’epilèpsia focal. Aquest procediment s’indica en epilèpsies temporals i extratemporals i s’aplica en un 20 % dels pacients que no responen a la medicació i han sigut valorats per cirurgia.

Des del gener de 2024, quinze pacients s’han beneficiat d’esta tecnologia, que permet destruir de forma precisa la zona on s’originen les crisis, preservant el teixit sa. Els resultats han sigut molt positius: les crisis han desaparegut sense complicacions ni necessitat de cirurgia cerebral major, segons el doctor Antonio Gutiérrez, cap de la unitat de Cirurgia d’Epilèpsia.

La Unitat d’Epilèpsia és multidisciplinària, amb especialistes en Neurologia, Neurocirurgia, Neurofisiologia, Neuropediatria, Psicologia, Anestèsia-Reanimació, Farmàcia, Radiodiagnòstic, Medicina Nuclear, Anatomia Patològica, Rehabilitació i Psiquiatria, a més de personal mèdic i d’infermeria.

A més, la unitat està acreditada com a centre de referència (CSUR) pel Sistema Nacional de Salut des de 2010 i rep pacients de tota la Comunitat Valenciana i d’altres comunitats autònomes, representant un terç del total de pacients.

Des de 2017, forma part com a membre fundador de la Xarxa Europea d’Epilèpsia ERN EpiCARE, que agrupa 38 centres altament especialitzats de 26 països europeus amb experiència en epilèpsies rares i complexes.

Amb motiu del Dia Nacional de l’Epilèpsia, l’associació ALCE ha instal·lat una taula informativa al vestíbul principal de l’hospital, per tal de conscienciar i oferir informació útil a pacients i familiars.