Marián Cano reafirma el compromís de la Generalitat amb el sector audiovisual per a impulsar el creixement i la projecció internacional

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha manifestat el ferm suport de la Generalitat al sector audiovisual, una indústria que, segons ha destacat, “atrau inversions, talent i projecta l’excel·lència de la nostra regió en el panorama internacional”.

Durant la jornada professional “Finançament i incentius fiscals en la producció audiovisual”, organitzada pel Grupo Carrillo i Ciutat de la Llum, Cano ha subratllat el valor estratègic del sector com a pol d’atracció de talent i innovació.

La consellera ha ressaltat que la Comunitat Valenciana oferix “condicions òptimes per al desenvolupament de projectes audiovisuals ambiciosos”, gràcies a infraestructures com la Ciutat de la Llum, “un referent europeu en creativitat cinematogràfica”. Este centre acull produccions cinematogràfiques, televisives i comercials, amb tecnologia d’avantguarda i serveis d’alt nivell professional.

Impuls econòmic i cultural

Cano ha anunciat que la Generalitat destinarà 9 milions d’euros en ajudes al cinema en els pròxims tres anys, dels quals 5 milions es mobilitzaran en 2025. Estes ajudes se sumen a altres iniciatives, com la convocatòria publicada al març per a la reindustrialització de pimes, amb un import de 3,47 milions d’euros per a sectors com la producció audiovisual, videojocs, animació i realitat augmentada i virtual.

“La producció cinematogràfica és una expressió cultural clau i una indústria que genera ocupació i projecció internacional”, ha afirmat la consellera, reafirmant l’aposta decidida del Consell.

Fòrum d’experts i inversió

En el marc de la jornada, s’han abordat temes com el pla d’ajudes i incentius de la Generalitat, a càrrec de Juan José Cortés, així com estratègies d’inversió rendible en el cinema, amb intervencions de figures destacades com José Manuel Lizanda (Agència Tributària), Peter Welter (vicepresident de Profilm) i Salvador Navarro (president de la CEV).

També ha tingut lloc una sessió sobre models de negoci en la indústria audiovisual, moderada per Antonio Mansilla (president d’AVAPI), amb la participació de María Luisa Gutiérrez (AECINE), Eva Fontanals (PIAF) i Kiko Martínez (Clúster Valencià de l’Audiovisual).

Esta iniciativa forma part de l’estratègia de la Generalitat per a atraure inversions, promoure la innovació i reforçar la competitivitat del sector, mitjançant coproduccions, formació i suport al talent emergent.

Amb accions com esta, la Generalitat consolida la seua aposta pel desenvolupament econòmic i cultural del sector audiovisual, amb l’objectiu de posicionar la Comunitat Valenciana com un referent europeu en producció i innovació audiovisual.