Barrachina: “Impulsem una gestió més simple i eficient per a enfortir la competitivitat del sector ramader de la Comunitat Valenciana”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que des del Consell de Carlos Mazón “s’està impulsant una gestió més àgil i eficient per a reforçar la competitivitat del sector ramader valencià”.

Durant una trobada amb representants del sector al Centre de Qualitat Avícola de la Comunitat Valenciana (CECAV), Barrachina ha subratllat que la simplificació administrativa serà una prioritat per a reduir la càrrega burocràtica, agilitzar els procediments i eliminar traves innecessàries.

Ha assenyalat que la Llei de Simplificació Administrativa, aprovada el passat 28 de novembre, està permetent accelerar les llicències ambientals i acabar amb la discriminació negativa que patia el sector ramader valencià respecte d’altres comunitats autònomes, millorant-ne així la competitivitat.

Mesures destacades

El conseller ha detallat algunes de les actuacions impulsades per la Conselleria:

Assistència telefònica directa al ramader , per atendre emergències fora d’horari, sol·licitar certificats o resoldre dubtes tècnics.

, per atendre emergències fora d’horari, sol·licitar certificats o resoldre dubtes tècnics. Creació del Portal de Ramaderia (Oficina Virtual Veterinària), integrat amb els registres oficials, per a la tramitació digital amb plena validesa legal.

(Oficina Virtual Veterinària), integrat amb els registres oficials, per a la tramitació digital amb plena validesa legal. Servei veterinari telemàtic de guàrdia, operatiu tots els dies de l’any, de 08.00 a 15.00 hores, que ha reduït a la meitat el temps de sanejament en explotacions de boví lleter i bous de lídia.

Suport econòmic

Barrachina també ha recordat que es mantenen i reforcen diverses línies d’ajuda econòmica, com:

6 milions d’euros per a inversions en infraestructures ramaderes.

per a inversions en infraestructures ramaderes. 850.000 euros per al control de la salmonel·losi.

Finalment, ha afirmat que “la ramaderia no sols ens proporciona aliment i ocupació, sinó que manté vives les zones rurals i les nostres arrels. Per això, continuarem treballant al costat dels professionals per avançar cap a un model ramader més modern, competitiu i sostenible”.