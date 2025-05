Els bombers rescaten un ciclista accidentat en Llombai amb l’ajuda d’un helicòpter

Diumenge passat, els bombers del Consorci Provincial van rescatar un ciclista de 61 anys que havia patit una lesió a la cama mentre circulava per una zona forestal de Llombai.

Donada la dificultat d’accés al lloc de l’accident, es va mobilitzar un helicòpter de rescat per evacuar l’afectat.

El ciclista va ser traslladat a un centre sanitari per rebre atenció mèdica.

L’accident s’ha produït pel matí i el propi consorci ha movilitzat mitjançant via terrestre una brigada forestal i al sergent d’Alzira, i per via aèria els rescatadors del GERA amb l’helicòpter que té la base a alzira amb metge.