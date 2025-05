La Generalitat reforça l’atenció a les víctimes de violència contra la dona amb nous recursos i mesures de suport integral

La Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge ha anunciat una bateria de mesures per a millorar l’atenció a les víctimes de violència contra la dona, amb un augment dels recursos disponibles, una millora de les condicions laborals del personal i l’ampliació de la xarxa de centres especialitzats.

Entre les accions destacades, la Generalitat ha incrementat els centres residencials de 28 a 31 en 2025, amb un total de 379 places destinades a dones víctimes i els seus fills i filles.

Closeup shot of two unidentifiable people holding hands in comfort

Durant l’any 2024, els Centres Dona 24 hores van atendre 9.253 dones víctimes i 828 menors víctimes de violència vicària, amb més de 100.000 pernoctacions registrades.

Amb l’objectiu d’ampliar la cobertura territorial, s’ha aprovat la creació d’un nou Centre Dona 14 hores a Elx, que se suma als 10 centres ja existents. Així mateix, la Generalitat ha licitat la gestió dels Centres Dona per a garantir la continuïtat del servei, la regularització dels salaris i l’increment del personal. Esta licitació contempla un contracte de 43,6 milions d’euros per dos anys, prorrogable dos més, i permetrà passar de 126 a 159 professionals.

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, ha destacat que amb este reforç “es donarà una atenció més àgil i es resoldrà la saturació que patien alguns centres”. En total, la xarxa —inclòs el servei telefònic— comptarà amb 239 professionals, entre els quals, per primera vegada, hi ha 4 advocades atenent el telèfon 24 hores per a víctimes de violència sobre la dona.

En paral·lel, la Generalitat ha posat en marxa tres Centres de Crisi 24 hores a Castelló, València i Alacant, que ofereixen atenció psicològica, social i jurídica especialitzada a víctimes de violència sexual, els 365 dies de l’any. També s’ha activat el nou telèfon 900 22 00 22 per a este tipus de situacions.

En l’àmbit residencial, el 2024 es van atendre 473 dones i 323 menors en espais específics, amb un total de 41.170 atencions a víctimes i quasi 3.700 a menors.

Finalment, la Generalitat ha reafirmat el seu compromís amb la protecció i reparació de les víctimes mitjançant el Comissionat per a la Lluita contra la Violència sobre la Dona, i amb l’atorgament d’ajudes econòmiques: en 2024 es van gestionar 2.775.000 euros en ajudes directes a víctimes i indemnitzacions per mort a descendents.

A més, dins del Pla Vive, s’ha aprovat un nou decret d’Habitatges de Protecció Pública (VPP) que inclou la reserva del 40% de les noves vivendes —públiques i privades— per a col·lectius vulnerables, entre ells les dones víctimes de violència.

Amb estes accions, la Generalitat reafirma la seua voluntat de garantir una atenció integral, especialitzada i continuada a les dones que pateixen violència de gènere i als seus fills i filles.