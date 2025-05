Marián Cano reafirma el compromís del Consell amb un turisme sostenible i de qualitat al II Fòrum SICTED

La consellera inaugura a Requena la trobada dirigida als gestors dels destins distingits de les tres províncies valencianes

Destaca que “comptar amb 41 destins adherits i més de 1.600 serveis distingits ens situa com a referent nacional en qualitat turística, fruit del treball conjunt entre administracions, empreses i ajuntaments”

La consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marián Cano, ha inaugurat aquest dilluns a Requena el II Fòrum de Destins SICTED de la Comunitat Valenciana, una trobada organitzada per Turisme CV que reuneix els gestors dels 41 destins turístics distingits de les tres províncies valencianes.

Durant la seua intervenció, Cano ha posat en valor l’aposta del Govern valencià per un model turístic basat en la qualitat, la sostenibilitat i la innovació tecnològica com a eixos per reforçar la competitivitat dels destins. En aquest sentit, ha subratllat que “hem d’oferir experiències més sostenibles, basades en l’excel·lència i una gestió més eficaç”.

La consellera ha explicat que “la qualitat i la sostenibilitat són més que un element d’increment de la competitivitat, s’han convertit en elements diferencials imprescindibles davant altres destins”. Cada vegada més, són els turistes els qui exigeixen que la gestió del destí al qual viatjaran es regisca per paràmetres de sostenibilitat.

Així mateix, Cano ha destacat el “gran esforç” realitzat des de la Generalitat per implantar un Pla de Sostenibilitat Turística, que ha permés que Turisme Comunitat Valenciana siga la primera entitat en certificar la seua estratègia de sostenibilitat amb el segell AENOR, “una garantia del nostre compromís amb la sostenibilitat turística que es manifesta amb la implementació de polítiques específiques que garantisquen la gestió responsable”.

La titular de Turisme ha insistit que “aspirem a ser referents en qualitat, sostenibilitat, innovació, diferenciació i competitivitat en el sector turístic”, i ha afegit que “la nostra estratègia es fonamenta en aquests pilars clau”.

La consellera també ha posat en valor la importància de reunir els destins al voltant d’una estratègia comuna, especialment en territoris com Tierra Bobal, que recentment va patir els efectes de la DANA i que, gràcies a l’esforç conjunt dels seus municipis, ha demostrat una gran capacitat de resiliència i millora contínua. “Tierra Bobal està fent un gran esforç de posicionament turístic i participa activament per millorar la qualitat, la sostenibilitat i la gestió del destí”, ha afirmat Cano.

En relació amb el projecte SICTED, Cano ha destacat que “comptar amb 41 destins adherits que abasten el 42 % del nostre territori i més de 1.600 serveis distingits, ens situa com a referent nacional en qualitat turística”. Això és fruit del treball conjunt d’ajuntaments, empreses i administracions públiques que creuen en un turisme responsable i d’excel·lència.

La consellera Marián Cano ha conclòs la inauguració del Fòrum amb una crida a “seguir avançant juntes les administracions, amb les associacions i empreses per garantir un futur basat en la qualitat, la sostenibilitat i la intel·ligència en la gestió”.

II Fòrum de Destins SICTED CV

El II Fòrum de Destins SICTED CV, organitzat per Turisme CV, està dirigit als principals agents i equips que gestionen el turisme segons la metodologia del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí.

En el fòrum se celebra la reunió de balanç i planificació anual del Comitè Interdestins SICTED de la Comunitat Valenciana, format per Turisme CV i els destins amb serveis turístics distingits.

A més, es realitzen diferents ponències, com la d’Iris Contreras, cap de projecte de Segittur, sobre l’evolució del SICTED cap a la sostenibilitat; o la ponència ‘Mesurar la petjada ecològica’ impartida per Eva Beltrán, tècnica de qualitat i sostenibilitat turística de Turisme Comunitat Valenciana. També Cruz López, de la Mancomunitat de l’Interior Terra del Vi, presenta el cas de ‘Destí SICTED: Tierra Bobal’.