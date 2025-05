Nuria Martínez anuncia que el nou Palau de Justícia d’Alzira entrarà en funcionament a finals de 2025

La consellera de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez, ha anunciat que el nivell d’execució de les obres del nou Palau de Justícia d’Alzira és del 86 % i que es preveu concloure-les durant el tercer trimestre de 2025, de manera que podrà entrar en funcionament abans de finalitzar l’any.

Martínez ha destacat que, amb aquesta actuació, que compta amb una inversió de més de 21,1 milions d’euros, es posarà fi a la dispersió judicial i el sistema de l’administració de justícia serà més eficient, ja que tots els òrgans operaran en un mateix espai. “Anem a millorar el servei que l’administració de justícia presta a més de 140.000 ciutadans d’aquest partit judicial”, ha afirmat.

La consellera ha visitat les obres acompanyada de l’alcalde Alfons Domínguez; la jutgessa degana d’Alzira, Elisa Fort; la fiscal en cap, Isabel Company; el degà del Col·legi d’Advocats d’Alzira, Agustín Ferrer; i la degana del Col·legi de Procuradors de València, Begoña Molla, junt amb la seua delegada a Alzira, Mª Ángeles Pons.

A més, Nuria Martínez ha explicat que Alzira serà un dels partits judicials on, a partir de l’1 de juliol, s’implantarà el nou model d’Oficina Judicial dels Tribunals d’Instància, d’acord amb la Llei orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia. Per tant, disposarà de serveis comuns de suport a la funció jurisdiccional, formats per un servei comú de tramitació i un servei comú general.

Característiques del nou Palau de Justícia d’Alzira

El nou edifici se situa al número 35 de l’avinguda Luis Suñer, en una parcel·la de 4.800 m² cedida per l’Ajuntament. Amb cinc plantes i un àtic, el Palau comptarà amb més de 11.000 m² útils per a allotjar els set jutjats actuals, tot i que està dissenyat per acollir fins a tretze en el futur.

Disposarà de 43 sales d’ús divers, 71 despatxos i un aparcament amb 65 places. Tindrà un aforament màxim de 900 persones, entre els 200 professionals i fins a 700 usuaris. Estarà dotat amb els sistemes més moderns de seguretat, confort tèrmic, accessibilitat i sostenibilitat.

A la planta baixa s’ubicarà el jutjat de guàrdia amb accés independent les 24 hores, la sala de casaments i el vestíbul general, des del qual s’accedirà al Registre Civil (primer pis) i a sis sales de vistes amb accessos diferenciats, que comptaran amb sales d’espera per a testimonis i espais específics per preservar la identitat de les víctimes.

A la primera planta també es trobaran els espais per a l’Advocacia i la Procura, el Servei d’Orientació Jurídica, l’Oficina d’Assistència a les Víctimes del Delicte, l’Institut de Medicina Legal, la Unitat de Valoració Integral Forense, el Gabinet Psicosocial, i la Cambra Gesell, un espai destinat a l’entrevista de víctimes i testimonis, especialment en casos d’abusos sexuals, amb l’objectiu de garantir una declaració segura i confidencial.

A les restants plantes hi haurà espai per a tretze jutjats i les instal·lacions de la Fiscalia.