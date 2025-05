35 milions per a residències públiques a Paterna, Benetússer, Benejúzar i Orihuela

El Consell ha aprovat la contractació de la gestió integral de les residències públiques de persones majors situades als municipis de Paterna, Benetússer, Benejúzar i Orihuela

Inversió inicial de 35.272.014 euros per a un període de tres anys, prorrogable fins a dos anys addicionals, la qual cosa elevaria el valor estimat total fins als 56.504.993 euros.

Amb esta mesura, es garantix la continuïtat d’uns serveis essencials per a l’atenció de persones majors en situació de dependència, després de la finalització dels contractes anteriors, alguns dels quals estaven caducats des de 2019.

Els nous plecs contemplen millores tècniques significatives per a implantar un model més social i centrat en la persona, amb protocols específics per a situacions d’emergència sanitària i formació especialitzada per al personal, la qual cosa es traduirà en una millor qualitat assistencial.

La contractació es farà mitjançant procediment obert i tramitació urgent, donada la importància del servei i per tal d’evitar qualsevol interrupció en l’atenció als residents. El nou contracte entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2025 i preveu una inversió progressiva entre 2025 i 2028, assegurant una planificació pressupostària estable i adaptada a les necessitats de cada exercici.

Amb esta actuació, el Consell reafirma el seu compromís amb la protecció i el benestar de les persones majors, en un context d’envelliment progressiu de la població i augment de la demanda de serveis assistencials de qualitat.