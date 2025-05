Alzira imagina futur a través de l’art amb una exposició plena de sensibilitat

L’Associació de Veïns de l’Alborxí continua commemorant el seu 25é aniversari amb una nova proposta cultural que uneix creativitat, memòria urbana i compromís ciutadà.

En esta ocasió, l’entitat ha col·laborat amb el reconegut joier alzireny Bernardo Cano per donar forma a una exposició artística única, ja oberta al públic a la Biblioteca Municipal d’Alzira.

La mostra presenta una selecció de làmines d’Antonio Cano Pedrós, que ens proposen una Alzira alternativa i somiada, una ciutat que podria haver seguit camins urbanístics diferents, més centrats en la imaginació, la sostenibilitat i l’estètica.

Cada obra convida l’espectador a mirar la ciutat amb ulls nous, amb una mirada carregada de valentia creativa i de desig per un futur més harmònic i verd. És un homenatge visual al que podria haver sigut, però també una inspiració per construir col·lectivament el que està per vindre.

Des de la junta directiva de l’Associació, s’ha volgut agrair sincerament la implicació de Bernardo Cano i la seua família, no sols per compartir el seu llegat artístic, sinó per fer-ho de manera generosa i altruista, en un projecte que reforça la consciència sobre l’espai urbà que habitem.

També s’ha reconegut el suport de David Perpiñá, responsable de la Biblioteca, per acollir la proposta amb entusiasme, i la col·laboració del regidor de Cultura, Israel Pérez, per facilitar la posada en marxa d’esta iniciativa tan enriquidora.

La mostra romandrà oberta fins al 27 de juny, i l’associació convida tota la ciutadania a visitar-la, a descobrir una altra Alzira possible, amb ulls nous i cor obert. És una oportunitat per reflexionar sobre el passat, entendre millor el present i imaginar un futur millor.

Amb propostes com aquesta, l’Associació de Veïns de l’Alborxí reafirma el seu compromís amb la dinamització social i la promoció cultural, no sols del barri, sinó de tota la ciutat d’Alzira.