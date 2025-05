El Consell aprova equipament d’FP d’emergència per centres afectats per la riuada

El Consell ha aprovat este dimarts la contractació d’emergència del subministrament d’equipament específic de Formació Professional (FP) per valor de 845.375,89 euros

Destinat a centres docents públics afectats per les inundacions del passat 29 d’octubre.

Esta actuació, impulsada per la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, té com a objectiu garantir la continuïtat de l’activitat lectiva i el dret a l’educació de l’alumnat matriculat en els centres d’FP perjudicats per la riuada.

Set centres beneficiaris

Els centres que rebran este equipament són:

IES Hoya de Buñol (Buñol)

IES Berenguer Dalmau (Catarroja)

IES Alameda (Utiel)

IES Salvador Gadea (Aldaia)

IES 25 d’Abril (Alfafar)

IES Els Évols (l’Alcúdia)

IES Albal (Albal)

Equipament per a garantir l’activitat formativa

El subministrament inclou maquinària de taller, rectificadores, torns, sistemes de visió artificial, equips de termografia, material elèctric, utillatge de cuina, així com materials per a tallers de serveis socioculturals i a la comunitat, entre altres recursos necessaris per al desenvolupament pràctic dels cicles formatius.

El termini d’execució de la contractació és de tres mesos, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’any 2025.

Una inversió global de més de cinc milions d’euros

Esta intervenció correspon a la fase III del pla de contractació d’emergència d’equipament de FP, i se suma a les dues fases prèvies:

Fase I : 3.646.772 €

: 3.646.772 € Fase II : 1.363.662 €

: 1.363.662 € Fase III (actual): 845.375,89 €

En total, la Conselleria ha destinat més de 5 milions d’euros (5.010.434 €) a recuperar i renovar l’equipament de Formació Professional dels centres afectats per les pluges torrencials, garantint així una educació pràctica, segura i de qualitat per a tot l’alumnat.