Educació i sindicats arriben a un acord que garanteix la realització de la prova d’oposicions del 31 de maig

La Conselleria assegura la continuïtat del procés selectiu per a més de 18.000 aspirants

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha arribat a un acord amb els sindicats STEPV i Consell Sindical Obrer, membres del comitè de vaga dels tribunals d’oposició, per garantir que les proves selectives previstes per a dissabte 31 de maig es duguen a terme amb normalitat.

El director general de Personal Docent, Pablo Ortega, s’ha reunit amb els representants sindicals i ha presentat una proposta conciliadora que evita la convocatòria de vaga. En aquest acord s’ha reconegut que la dedicació setmanal dels membres dels tribunals excedeix les 37,5 hores, i per tant, les gratificacions per assistència s’abonaran sense necessitat d’acreditar sessions vespertines.

Segons ha indicat Ortega, “gràcies a aquest acord, les més de 18.000 persones que es presenten a les oposicions podran realitzar amb normalitat la segona prova”, després que la primera tinguera lloc el passat dissabte 24 de maig.

Els aspirants d’aquesta convocatòria són avaluats per 300 tribunals, formats per 1.500 docents, que perceben, a més del seu salari mensual, les retribucions establertes en el Decret 7/2023, de 27 de gener, del Consell, pel qual es modifica l’annex del Decret 24/1997, de 11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

El director general ha ressaltat que la Conselleria “sempre ha mantingut la voluntat de diàleg amb les organitzacions sindicals, que han demanat aquest canvi de manera reiterada en les meses sectorials”. A més, s’està treballant en un nou model d’oposicions que allibere els membres dels tribunals de les seues funcions docents mentre dure el procés selectiu, substituint-los als seus centres educatius.

En aquesta convocatòria, la Conselleria oferta un total de 1.607 places, distribuïdes en: