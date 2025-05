El Departament de Salut de la Ribera desmenteix l’alarma per falta de facultatius als centres de salut i a l’Hospital d’Alzira

El Departament de Salut de la Ribera respon a les nombroses concentracions dels últims mesos denunciant la falta de metges, les retallades i la privatització de la sanitat.

Segons la gerent del Departament, Rosabel Ribes, les dades que s’estan aportant no són reals.

Després de les jornades de protesta a les portes dels centres de salut d’Alzira, d’Algemesí i de l’Hospital Comarcal, la Ribera Baixa es va sumar el passat divendres 23 de maig amb una concentració al Centre de Salut de Sueca, promoguda per una desena d’associacions del Fòrum Saludem-nos en col·laboració amb col·lectius alzirenys. Denunciaven la falta de 23 metges a l’Hospital de la Ribera i 65 als centres de salut del Departament.

En la mateixa línia, la Casa de la Cultura d’Alzira va acollir dimarts 27 una taula redona sobre la sanitat pública amb la participació del sindicat metge SIMAP, CCOO, Pense Pensions Dignes Sueca i l’alcalde Alfons Domínguez. Durant el col·loqui es va incidir en el traspàs de 1300 targetes SIP del Centre de Salut II al Centre de Salut I d’Alzira per falta de metges i en la incorporació imminent de 8 metges estrangers, que segons els sindicats, no compten en tots els casos amb la formació corresponent.

Des de la gerència del Departament, reconeixen que queden punts de millora però asseguren que s’està anant pel bon camí. Per la seua banda, les associacions i sindicats que continuen mobilitzant-se insisteixen en l’eliminació de serveis com la cirurgia cardíaca, la insostenibilitat de les llistes d’espera i les dificultats per aconseguir cita als centres sanitaris.