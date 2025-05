Funció Pública fixa els criteris generals per als processos selectius de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2025

La Conselleria de Justícia i Administració Pública, a través de la Direcció General de Funció Pública, ha fet públics els criteris generals que regiran els processos selectius corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) 2025, com a pas previ a la convocatòria oficial de les places.

Els criteris establits recullen les directrius comunes per a tots els processos, incloent-hi aspectes com el sistema d’accés, l’estructura de les proves, la valoració de mèrits (si escau) i el desenvolupament de les fases selectives.

Segons ha indicat la consellera de Justícia i Administració Pública, Núria Martínez, amb estes mesures “es garanteix transparència, equitat i eficiència en els processos, a més d’assegurar la seguretat jurídica per a les persones aspirants”.

Nou impuls al perfil d’administratiu digital

Una de les grans novetats és l’impuls al perfil d’administratiu digital, amb proves específiques en competències TIC, d’acord amb els objectius del Pla Estratègic de Recursos Humans 2024-2027.

Este canvi es reflectirà en:

Noves preguntes d’ofimàtica al temari.

al temari. Un segon exercici digital específic per a l’accés al Cos Administratiu C1-01, alineat amb les necessitats derivades de la transformació digital de l’administració pública.

A més, s’ha revisat el barem de mèrits per al sistema de concurs-oposició (promoció interna), amb la intenció d’homogeneïtzar els criteris i donar més pes a aspectes com:

L’experiència professional

Titulacions addicionals

Formació acreditada

Coneixement de valencià i altres idiomes comunitaris

Pròxima publicació de les bases específiques

En les pròximes setmanes es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) les bases específiques per a cada procés, on es detallaran els requisits i condicions de participació per a cadascuna de les places convocades.