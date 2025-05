La Unió: la collita de cereals torna a la normalitat, però amb preus baixos per als productors

Després de tres anys amb rendiments molt baixos a causa de la sequera, els productors de cereals de la Comunitat Valenciana veuen enguany com la producció torna a la normalitat.

L’organització reclama una sèrie de mesures davant la falta de rendibilitat del sector

LA UNIÓ ha recorregut les principals zones productores i confirma que, de collites pràcticament inexistents —fins a un màxim del 10% en l’última campanya—, s’ha passat a una producció normal i fins i tot superior en moltes parcel·les. La recol·lecció s’espera en poques setmanes, tot i que una onada de calor podria avançar-ne l’inici.

Els bons resultats productius contrasten amb els preus, que es troben molt per davall dels costos de producció. El cereal cotitzava fa pocs dies a uns 190 euros per hectàrea, xifra que LA UNIÓ qualifica d’“autèntica ruïna”. A més, la llotja de referència d’Albacete ha deixat de cotitzar aquesta setmana i no es reprendran les dades fins a l’inici de la campanya.

Paral·lelament, els costos de producció no paren de pujar, especialment la factura elèctrica, els combustibles i els fertilitzants, en un context agreujat per l’especulació de les empreses intermediàries i l’augment de les importacions, especialment de cereal ucraïnés, que desequilibren el mercat.

José Ramón Beltrán, productor de cereals i membre de LA UNIÓ, assegura que “els preus actuals no són rendibles i estan per davall fins i tot dels de l’any passat. Esperem que el mercat canvie i, com a mínim, cobrim els costos de producció”.

Davant aquesta situació, LA UNIÓ proposa un seguit de mesures:

Creació d’un observatori de preus i costos que garantisca el compliment de la Llei de la Cadena Alimentària .

que garantisca el compliment de la . Ajudes directes de fins a 100 euros per hectàrea de cereal sembrat .

. Eliminació de l’IVA del gasoil B .

. Devolució de les cotitzacions socials als productors.

També reclamen:

Incloure tots els cereals en les reduccions de mòduls fiscals , especialment el triticale , cada vegada més present pels seus avantatges davant el canvi climàtic i els danys de fauna salvatge.

, especialment el , cada vegada més present pels seus avantatges davant el canvi climàtic i els danys de fauna salvatge. Millorar l’assegurança de cultius herbacis, perquè s’adapte millor a les realitats actuals del sector.

Finalment, LA UNIÓ exigeix una revisió dels acords comercials amb Ucraïna per limitar les importacions que perjudiquen greument els preus interiors i amenacen la viabilitat dels cultius a la Comunitat Valenciana.