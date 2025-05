Sueca acull la 21a edició de la Mostra Sonora

Sueca es converteix en l’epicentre de cultura amb la 21a edició de la Mostra Sonora, que se celebra del 29 de maig a l’1 de juny de 2025, consolidant una vegada més aquest municipi valencià com a referent internacional de la música contemporània.

Amb el lema “ART, Acció, Revolució, Transformació”, el festival proposa una programació diversa i compromesa que convida a la reflexió crítica a través del so i l’expressió artística.

El director artístic, José Luis Escrivà, destaca la pluralitat de la proposta, pensada per a tots els públics. La Mostra ofereix una programació que inclou concerts, performances i trobades amb compositors, amb la participació d’artistes nacionals i internacionals.

Entre les propostes destacades es troben les actuacions de grups com Antara Ensemble, Trio Feedback, Ensemble Musikfabrik i Fabrik Quartet, així com estrenes d’obres de compositors com Arnau Gran, Voro García i José Manuel López López.