Acreditació de la Comunitat Valenciana per a tractar pacients pediàtrics amb teràpies avançades CAR-T a l’Hospital La Fe

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha anunciat que l’Hospital La Fe ha obtingut l’acreditació per a administrar teràpies avançades CAR-T a xiquets i xiquetes amb leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) de cèl·lules B refractària

La Comunitat Valenciana es situa en una posició de referència a nivell nacional. Fins ara, aquests pacients s’havien de desplaçar a hospitals de Madrid o Barcelona.

Aquest tractament innovador consisteix a modificar genèticament els limfòcits T del pacient perquè reconeguen i ataquen les cèl·lules canceroses, oferint una alternativa en casos on els tractaments estàndard no han resultat efectius. El 90% dels casos es resolen amb tractaments convencionals, però les teràpies CAR-T suposen un gran avanç per als casos més resistents.

Amb aquesta acreditació, l’Hospital La Fe es converteix en l’únic hospital públic de la Comunitat Valenciana autoritzat per a tractar amb CAR-T pacients pediàtrics, facilitant que els menors puguen rebre el tractament sense haver de marxar fora de la seua comunitat, millorant la qualitat de vida dels pacients i les seues famílies.

A més, l’Hospital compta amb una unitat de trasplantament de progenitors hematopoètics pediàtrica que és Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) del Sistema Nacional de Salut, amb una experiència consolidada en trasplantaments i tractaments avançats.

Aquest avanç suposa un salt qualitatiu important en l’atenció oncològica pediàtrica a la Comunitat Valenciana, reafirmant el compromís de la sanitat pública valenciana amb la innovació i l’atenció de qualitat.