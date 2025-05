Agricultura continuarà impulsant el lideratge femení al món rural de la Comunitat Valenciana

Sabina Goretti Galindo clausura la jornada ‘Hereves del camp, creadores de futur’ destacant mesures per afavorir la igualtat i el relleu generacional

La directora general d’Aigua i Desenvolupament Rural, Sabina Goretti Galindo, ha assegurat que la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca continuarà apostant pel lideratge femení al món rural, impulsant polítiques que reconeixen el paper clau de les dones en el desenvolupament del territori.

Així ho ha expressat durant la clausura de la jornada ‘Hereves del camp, creadores de futur’, organitzada per ASAJA Alacant i la Diputació d’Alacant, celebrada aquest dijous a Salines.z

Mesures concretes per a una transformació justa

La directora general ha destacat algunes de les accions que ja està posant en marxa el Consell per afavorir la igualtat real i el relleu generacional en el camp:

Eliminació de l’impost de successions i donacions per a explotacions agràries.

per a explotacions agràries. Reducció de l’impost de transmissions del 10 % al 4 % per a la compra de terres agrícoles.

del 10 % al per a la compra de terres agrícoles. Foment de la titularitat compartida de les explotacions, perquè tant dones com hòmens siguen reconeguts com a professionals del camp en igualtat de drets.

Galindo ha posat el focus en la necessitat de millorar la representació femenina en els òrgans de decisió agraris: “Encara que les dones ja són el 44 % de les treballadores en les cooperatives agroalimentàries, només representen el 10 % de les conselleres i un escàs 4 % de les presidentes. I això ha de canviar”.

“Necessitem dones rurals amb veu, amb poder i amb futur. I per aconseguir-ho, la formació és fonamental”, ha defensat, recordant que les dones rurals ja superen els hòmens en nivell formatiu.

Cap a un nou model de desenvolupament rural

La directora ha subratllat també la importància de la Llei d’Estructures Agràries, que contempla incentius fiscals per a la mobilització de parcel·les i processos de reestructuració agrària. “Ja hem desbloquejat casos històrics com Aras de los Olmos o Pego-Oliva, i estem impulsant nous projectes com el del Racó d’Ademús”.

A més, ha anunciat la creació del Registre Oficial d’Iniciatives de Gestió en Comú, que permetrà a aquestes agrupacions obtenir personalitat jurídica pròpia i accedir a ajudes, drets i deduccions fiscals.

“Estem construint un nou model de desenvolupament rural: més just, més competitiu, més sostenible i més femení. Perquè el camp necessita les dones, però sobretot, **les dones han de ser part activa del futur del camp, no com una excepció, sinó com una opció lliure, digna i amb oportunitats reals”, ha conclòs Galindo.