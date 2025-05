Cullera llança la campanya #VaperTu per sensibilitzar sobre els riscos dels cigarrets electrònics entre la joventut

L’Ajuntament reforça la prevenció amb tallers, accions al carrer i un programa anual de deshabituació al tabac

Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que se celebra aquest 31 de maig, l’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa la campanya “#VaperTu.

Menys fum, més vida”, una iniciativa impulsada des de la Unitat de Prevenció de Conductes Addictives (UPCCA) per prevenir l’inici en el consum de tabac i cigarrets electrònics, especialment entre adolescents i joves.

La nova campanya té com a objectiu alertar sobre els riscos dels ‘vapers’, un producte cada vegada més popular entre la població juvenil, sovint amb una percepció errònia de seguretat. Davant aquest fenomen, l’Ajuntament de Cullera aposta per una estratègia de prevenció integral, amb accions informatives i educatives tant en espais públics com en centres escolars.

Accions al carrer i tallers educatius

Este mateix matí, la UPCCA ha col·laborat amb la delegació local de l’Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i el Centre de Salut de Cullera en una acció de sensibilització al mercat municipal dels dijous, on s’ha informat a la ciutadania sobre els efectes nocius del tabac i dels cigarrets electrònics.

Paral·lelament, al llarg d’aquesta setmana s’han impartit tallers preventius als centres educatius, dirigits a escolars i joves, per fomentar una actitud crítica i responsable davant el consum de substàncies addictives.

Compromís amb la salut pública

A més de la campanya puntual del Dia Mundial sense Tabac, la UPCCA de Cullera manté durant tot l’any un programa gratuït de deshabituació al tabac, destinat a aquelles persones que desitgen deixar de fumar. Aquest servei s’ofereix de manera confidencial i amb suport professional, com a part del compromís municipal amb la salut pública i la lluita contra les addiccions.

La regidora de Sanitat, Susi Melià, ha remarcat la importància d’aquestes iniciatives:

“Cada pas cap a una vida lliure de fum és un pas cap a una millor qualitat de vida. Des de l’Ajuntament apostem per una política de prevenció integral, i treballarem sense descans per reduir les addiccions que afecten la nostra societat”.

Melià ha insistit també en la necessitat de continuar informant i conscienciant especialment als joves, atés que són el col·lectiu amb una taxa més elevada d’iniciació al consum de vapers:

“Els cigarrets electrònics no són innocus. Encara que alguns no continguen nicotina, els líquids que s’utilitzen poden contindre substàncies tòxiques que afecten greument la salut pulmonar”.

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut, el consum de vapers està augmentant de forma preocupant entre joves de 14 a 18 anys a Espanya, fet que exigeix accions de resposta immediata i eficaç des de l’àmbit local.