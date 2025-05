El Servei de Vigilància Marina redueix en un terç les embarcacions fondejades en paratges ecològics

El Servei de Vigilància Marina (SVM) de la Generalitat ha aconseguit reduir en un 33 % les embarcacions fondejades sobre paratges d’alt valor ecològic

Especialment en les praderies de posidònia oceànica, planta marina clau per a la protecció de l’ecosistema costaner.

La campanya 2025, presentada pel conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, començarà el 9 de juny i compta amb una dotació de 2,7 milions d’euros per als pròxims quatre anys.

El SVM disposa de vuit embarcacions i un equip de 17 professionals, entre tripulants, coordinadors, biòlegs i personal administratiu, que operen en punts estratègics com Oropesa, El Perelló, Dénia, Calp, El Campello, Torrevella i els parcs naturals del Montgó i Serra Gelada. Per segon any consecutiu, també vigilen la franja litoral del Parc Natural de l’Albufera.

L’objectiu principal és prevenir fondejos no autoritzats i controlar vessaments d’aigües residuals, dues amenaces clau per a la posidònia, que ocupa unes 25.000 hectàrees a la Comunitat Valenciana.

A més, aquesta vigilància s’emmarca en la nova Llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana, que reforça la protecció legal d’aquests ecosistemes.