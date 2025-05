Especialistes investiguen l’augment d’encallaments de mantes al Mediterrani

La presència de taurons i rajades a la Mediterrània és habitual, sobretot en primavera i estiu.

Entre estes espècies hi ha la manta, una rajada filtradora que viu en mar obert i es troba en perill d’extinció, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

En els últims anys, s’ha detectat un augment dels registres de mantes a les costes del Mediterrani espanyol. A més, només esta primavera s’han comptabilitzat prop de 20 encallaments a platges de Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalusia i Illes Balears.

Davant esta situació, s’ha creat un grup de treball d’especialistes de diferents entitats del Mediterrani espanyol per intentar donar una resposta coordinada al fenomen. La hipòtesi principal és que els encallaments responen a múltiples factors de manera simultània, ja que no hi ha un patró clar.

S’estan realitzant diverses anàlisis patològiques i mediambientals per identificar amb exactitud les causes d’este fenomen.

Per continuar amb esta línia de treball, els especialistes recomanen telefonar immediatament al 112 davant la presència de mantes. Recorden que és primordial no estressar-les ni intentar reintroduir-les, i recomanen mantindre una distància de seguretat sense perdre-les de vista.