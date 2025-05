Nou sistema DICIREG arriba a diversos registres civils aquest estiu

El nou sistema electrònic DICIREG s’implantarà en juny i juliol a les Oficines del Registre Civil de Carlet, Llíria, Massamagrell, Requena, Alcoi, Ibi, Picassent i Segorbe

La aplicació informàtica DICIREG fa possible la implantació del nou model de Registre Civil. Aquest nou sistema permet tramitar els expedients per mitjans electrònics i facilita als ciutadans l’accés telemàtic al Registre Civil.

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat la data d’entrada en funcionament de l’aplicació DICIREG (‘Digital Civil Registry’) a les oficines del Registre Civil dels partits judicials de Carlet, Massamagrell, Llíria, Requena, Alcoi, Ibi, Picassent i Segorbe.

A partir del 16 de juny de 2025, l’Oficina General del Registre Civil de Carlet i les oficines col·laboradores d’Alginet, Almussafes, Benifaió, Benimodo, L’Alcúdia i Silla començaran a funcionar íntegrament de manera electrònica a través de DICIREG, abandonant definitivament els llibres físics i l’antic sistema INFOREG. A partir d’aquesta data, tots els tràmits s’hauran de fer mitjançant aquesta nova aplicació, que garanteix una gestió més àgil, segura i interoperable.

A la mateixa data, el 16 de juny, també entrarà en funcionament a l’Oficina General del Registre Civil de Massamagrell, així com a les oficines col·laboradores d’Albuixech, El Puig de Santa Maria, Massalfassar, Museros, La Pobla de Farnals, Puçol i Rafelbunyol.

A Alcoi, la implantació de DICIREG es realitzarà també el 16 de juny, a l’Oficina General del Registre Civil d’Alcoi i a les seues 29 oficines col·laboradores, situades en municipis com Agres, Alcoleja, Alcosser, Alfafara, Almudaina, Banyeres de Mariola, Cocentaina, entre d’altres.

A partir del 30 de juny de 2025, l’Oficina General del Registre Civil de Llíria i les seues 42 oficines col·laboradores (entre elles Bétera, La Pobla de Vallbona, L’Eliana, Riba-roja de Túria, Ademuz, Chelva, Marines, Nàquera) començaran a operar exclusivament amb aquesta eina informàtica.

Igualment, des del 30 de juny, totes les gestions i tràmits al Registre Civil del partit judicial de Requena hauran de fer-se exclusivament a través de DICIREG. Aquest partit judicial compta amb 26 oficines col·laboradores, com Alborache, Ayora, Buñol, Chiva, Cofrentes, Utiel, Villagordo del Cabriel, entre altres.

També el 30 de juny s’implantarà a l’oficina general i oficines col·laboradores del Registre Civil del partit judicial d’Ibi, que inclou Castalla, Onil i Tibi.

Durant el mes de juliol, el dia 7 de juliol, s’activarà a les oficines del Registre Civil dels partits judicials de Picassent i Segorbe. A Picassent, l’oficina general i col·laboradores d’Alcàsser, Alfarp, Beniparrell, Catadau, Montroi, Montserrat, entre altres. A Segorbe, l’oficina general i col·laboradores d’Algímia de Almonacid, Altura, Barracas, Castellnovo, Jérica, Montanejos, Villanueva de Viver, etc.

Nou model de Registre Civil

Aquest sistema informàtic té com a objectiu preservar el Registre Civil com un servei públic, gratuït, que garanteix l’accés a tots els ciutadans, mitjançant una xarxa d’oficines dotades de serveis electrònics per oferir proximitat als usuaris.

DICIREG substitueix l’antic sistema INFOREG, permet tramitar els expedients per mitjans electrònics, inscriure tots els fets relatius a l’estat civil de les persones, organitzar la publicitat de la informació registral en format digital i facilitar als ciutadans l’accés telemàtic amb identificació electrònica.

Amb aquesta mesura, els Registres Civils passaran a anomenar-se Oficines Generals del Registre Civil, i els antics Registres Civils Municipals delegats es convertiran en oficines col·laboradores.

El personal de totes aquestes oficines continuarà desenvolupant les seues funcions sota el nou model i normativa vigent.

Cal destacar que la Comunitat Valenciana ha estat pionera en la implantació del sistema DICIREG, destinant els recursos tecnològics i formatius necessaris perquè funcione correctament.