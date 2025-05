Barrachina: “Modernitzar els regadius és clau per a una agricultura més eficient i amb futur”

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha ressaltat la importància de la modernització dels regadius

Barrachina ha destacat que la Conselleria destina 38 milions d’euros a la millora d’infraestructures de regadiu a la Comunitat Valenciana

El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha ressaltat la importància de la modernització dels regadius com a eina fonamental per garantir una agricultura més sostenible, competitiva i amb futur, en la seua visita a les obres de modernització en el municipi d’Almedíjar (Castelló).

Barrachina ha destacat que la Conselleria destina 38 milions d’euros a la millora d’infraestructures de regadiu a la Comunitat Valenciana, amb una inversió que inclou 18,27 milions d’euros directes, 4 milions per a l’Acequia Real del Xúquer, i fons addicionals provinents de programes com URA, PDR, EURI i PEPAC.

A més, ha anunciat la convocatòria de 8 milions d’euros procedents del Pla Estratègic de la PAC (PEPAC) per a projectes de modernització presentats per comunitats de regants. Aquestes ajudes fomenten millores com l’automatització del regadiu, la reutilització de recursos hídrics i la instal·lació de reg localitzat, amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència i la sostenibilitat del sector agrícola.

Les obres a Almedíjar contemplen dos projectes clau: la nova xarxa de reg a pressió per a l’olivar, amb una inversió de 874.564 euros i que beneficia 60 hectàrees gestionades per la Comunitat de Regants Pozo Boguera; i la imminent actuació en la xarxa secundària de reg amb una inversió de 405.437 euros, centrada en l’eficiència hídrica i energètica.

Barrachina ha subratllat que “sense aigua no hi ha agricultura” i ha reafirmat el compromís del Govern valencià d’invertir perquè es faça ús de “cada gota d’aigua disponible”, així com la defensa dels interessos dels regants enfront de les dificultats hídriques.

Finalment, ha reconegut la tasca i implicació de les comunitats de regants en l’avanç cap a un model de regadiu més eficient, modern i respectuós amb el medi ambient, reforçant la importància d’aquest sector com a pilar essencial de l’economia valenciana.