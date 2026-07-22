Sollana viu el dia de la seua patrona amb una programació de festa

El municipi de Sollana celebra este 22 de juliol la festivitat de la seua patrona, Santa Maria Magdalena, en una jornada festiva local marcada per la tradició, la música i els actes religiosos.
La jornada comença amb un cercavila protagonitzat per l’Ajuntament, els festers i la banda “La Unió de Sollana”, que recorren els carrers fins a la Missa Solemne a la Parròquia de Santa Maria Magdalena.
La desfilada ha estat protagonitzada pels festers i festeres de 2026, representats pels seus presidents, María Moreno i Carlos Albeldo.
Després de la missa, una mascletà fa vibrar tot el municipi.
Ja a la nit, la tradicional processó dona pas a la popular “demanà de bous”, abans de posar el punt final a la jornada amb un gran castell de focs artificials, que culmina un dels dies més esperats i emotius per als veïns de Sollana.