Educació convoca les noves Beques GV-Talent per a premiar l’excel·lència i l’esforç de l’estudiantat universitari valencià

La Generalitat destina 1,6 milions d’euros a una nova línia d’ajudes que reconeix els millors expedients del curs 2023/2024. El termini de sol·licituds finalitza el 18 de juny.

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació ha posat en marxa les Beques GV-Talent, una nova convocatòria destinada a reconéixer l’esforç, el compromís i l’excel·lència acadèmica dels estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana.

Amb una inversió total de 1.600.000 euros, aquestes ajudes preveuen beneficiar més de 1.500 alumnes amb una dotació de 1.000 euros per persona. La beca s’atorgarà al millor expedient acadèmic de cada curs i grau en totes les universitats valencianes, tant públiques com privades, així com en centres d’ensenyaments artístics superiors.

El director general d’Universitats, José Antonio Pérez Juan, ha destacat que les beques “representen el compromís del Consell amb una universitat que premie el mèrit acadèmic sense renunciar a l’equitat” i ha assenyalat que “excel·lència i igualtat d’oportunitats han d’anar de la mà”.

El període per presentar sol·licituds estarà obert fins al 18 de juny de 2025. Entre els requisits per optar a l’ajuda es troba haver estat matriculat en modalitat presencial durant el curs 2023/2024 amb almenys 60 crèdits, i acreditar residència administrativa en la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa s’emmarca en una estratègia global de suport a l’estudiantat que inclou també altres beques com la Manuela Solís, orientades a garantir l’accés i la permanència a la universitat.

La informació completa i l’accés al tràmit està disponible al portal oficial d’universitats de la Generalitat Valenciana.