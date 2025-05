El Corbera Blues Festival celebra la seua 10a edició amb The Kings of Blues com a cap de cartell

La cita musical serà els dies 27 i 28 de juny i comptarà amb concerts gratuïts, una jam-session i paella per al públic assistent

El Corbera Blues Festival ha fet públic el cartell complet de la seua desena edició, que se celebrarà els dies 27 i 28 de juny amb una programació de luxe que combina grans figures internacionals del blues, artistes nacionals de renom i promeses del panorama valencià. Tots els concerts seran gratuïts i l’ambient promet ser inoblidable.

El plat fort del festival serà l’actuació de The Kings of Blues, una súper banda formada per cinc llegendes nord-americanes del gènere. Entre ells destaquen:

Tony Coleman , exbaterista de B.B. King durant més de 30 anys.

, exbaterista de durant més de 30 anys. Russell Jackson , baixista de B.B. King, Otis Clay o Kenny Neal.

, baixista de B.B. King, Otis Clay o Kenny Neal. Waldo Weathers , saxofonista de James Brown.

, saxofonista de James Brown. Kenny “Blues Boss” Wayne , premiat com a millor pianista als Blues Music Awards 2024 .

, premiat com a millor pianista als . Vasti Jackson, ambaixador cultural de Mississipí i nominat als Grammy.

La primera nit del festival tancarà amb The Cinelli Brothers, grup britànic reconegut com a Millor Banda de Blues del Regne Unit en 2024, que fusiona blues, soul i R&B amb una energia escènica arrolladora.

Presència destacada de figures nacionals i locals

El festival s’obrirà el divendres 27 a la vesprada amb una actuació íntima de Sweet Marta i Johnny Bigstone, que oferiran un viatge pels sons antics del Delta i Piedmont blues. El dissabte, Sweet Marta tornarà a l’escenari amb la seua banda completa, The Blues Shakers, per oferir una proposta més elèctrica i dinàmica.

Un dels moments més especials serà la participació de la Graham Foster Band, referent del blues valencià, que junt a One for the Road Band formaren part de la primera edició del festival fa deu anys. La seua presència simbolitza l’evolució i consolidació del Corbera Blues Festival.

També destaca l’actuació de Mo’ Jo’ Hand, el projecte més personal de Jordi Álvarez, qui proposa un format despullat i autèntic amb guitarra ressonadora i una caixa de purs havans com a base rítmica.

El cartell el completa Maria Carbonell Blues Mood, una banda valenciana emergent amb una proposta emotiva que combina blues, R&B i jazz, i que destaca per la veu expressiva de Maria Carbonell i la qualitat dels seus músics.

Jam-session i paella el dissabte al migdia

Com ja és tradició, el dissabte al migdia tindrà lloc una jam-session oberta de tres hores, dirigida per Graham Foster, on músics professionals i amateurs podran sumar-se a l’escenari. I per completar l’experiència, després de la música, se servirà paella valenciana per a totes les persones assistents.

Una aposta cultural consolidada

Amb aquesta 10a edició, el festival reafirma el seu caràcter com un projecte cultural de llarg recorregut, impulsat per l’Ajuntament de Corbera, que ja és referent del blues a Espanya i un motor econòmic i promocional per a la comarca.

En edicions anteriors han passat per l’escenari grans noms com Billy Branch, Tommy Castro & The Painkillers, Vasti Jackson, Chris Wragg & Gregg Copeland, Lluís Coloma o Santiago Campillo, consolidant el festival com una cita imprescindible per als amants del blues.