La Diputació finalitza el condicionament de la carretera de l’Embassament de Tous i projecta una rotonda per a millorar l’accés al municipi

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, i la diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, han visitat junt a l’alcalde de Tous, Cristóbal García, el resultat dels treballs de condicionament de la carretera CV-541, recentment oberta al trànsit, i que dona accés a la presa.

Tal i com ha afirmat Mompó, condicionar esta carretera era un compromís que la Diputació havia adquirit després de la DANA, i que, a més, també es va veure afectada per l’aigua però el municipi va quedar fora del llistat de pobles afectats que fa el Govern d’Espanya i, per això, Tous no pot sol·licitar ajudes estatals per a reparar els danys que va tindre.

Per la seua part, Cristóbal García, l’alcalde de Tous, ha destacat que la intervenció era una reivindicació per part d’agricultors, pescadors i caçadors perquè l’accés al pantà estava en molt males condicions. Ha incidit també en que amb el pressupost d’un municipi tan xicotet com el de Tous, l’ajuntament no es podia permetre una actuació com esta.

La diputada i vicepresidenta segona, Reme Mazzolari, ha explicat que tot i que en un primer moment la carretera es va cedir al municipi, la Diputació no va tardar a ser conscient que les arques municipals no podien assumir el cost del reasfaltat, i és per això que la Diputació havia de fer un pas al capdavant i assumir eixa inversió. També s’esta treballant ja en el projecte constructiu d’una rotonda que se situarà en l’entrada al municipi, que servirà per a reduir la velocitat de les persones que arriben des del port i pacificarà el trànsit al llarg de tota la travessia.

L’alcalde explica que “a l’entrada del poble des del port, els vehicles i ciclistes arriben amb molta velocitat, i això suposa un problema de seguretat per a tots, perquè pot provocar un accident, sobretot amb les persones que ixen del poble cap a la incorporació a la carretera que va a Alberic”.

Vicent Mompó recorda que el pla ‘En Peu’ de la Diputació destina 150 milions d’euros a ajudes directes a la recuperació de tots els pobles afectats per la DANA, dels quals 80 es destinen a la reparació de la xarxa de carreteres.

La carretera CV-541 ja està oberta al trànsit des de fa unes setmanes després de completar la segona fase de millora i rep multitud d’usuaris entre vehicles, ciclistes i senderistes; especialment els caps de setmana.