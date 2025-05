Sanitat facilita tractament farmacològic per a deixar de fumar a prop de 70.000 valencians el 2024

La Conselleria de Sanitat, a través dels seus professionals sanitaris, ha facilitat tractament farmacològic per deixar de fumar durant 2024 a 69.056 persones, amb un 53 % dones i un 47 % homes.

Actualment, els principis actius més utilitzats són la Citisiniclina (65.490 dispensacions), la Vareniclina (1.079) i el Bupropion (463). Un 20,1 % de les persones que els han rebut ja havien fet ús d’aquests fàrmacs anteriorment.

Per al 2025, amb 21.975 persones tractades en els quatre primers mesos, s’espera superar les 72.000 persones tractades.

El tabaquisme és un greu problema de salut pública, sent la principal causa identificable de moltes malalties cardiovasculars i oncològiques. A la Comunitat Valenciana, es calcula que 1 de cada 5 adults és fumador i al voltant de 6.500 persones moren anualment per causes relacionades amb el tabac.

Clases sense fum

La Conselleria promou la prevenció entre els joves amb la iniciativa educativa Clases sense fum, un concurs adreçat a alumnes de 1r d’ESO per a evitar l’inici o manteniment del consum de tabac. El concurs combina compromís individual i de grup amb el suport dels tutors i incentius com premis, i inclou la creació de curtmetratges relacionats amb la prevenció.

En el curs 2024-2025, els guanyadors van ser el Col·legi Cervantes de Canals amb el curt ‘Renacer sin humo’ i l’IES García Berlanga d’Alacant amb ‘Humo’.

Xarxa de platges sense fum

Amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, s’impulsa la Xarxa de Platges sense fum, espais delimitats i senyalitzats per protegir la salut i el medi ambient, fomentant la vida sense tabac i la desnormalització del seu consum.

Els municipis adherits han de delimitar les zones, senyalitzar-les, habilitar papereres i ceniceros, designar persones mediadores i informar la població.

Enguany 2025 s’han adherit al programa les platges de 5 municipis: Alfàs del Pi, Altea, Benferri, Torrevieja i Xeraco, amb 4 nous trams de platja i 1,5 km més de zones lliures de tabac, a més d’una piscina municipal.