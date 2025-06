La Generalitat reclama al Ministeri de Justícia la creació de 40 noves places judicials per a garantir el servei públic de Justícia

La consellera de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez, ha remés un escrit al ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, per a reclamar la creació de 40 places de jutges i magistrats i 30 de lletrats de l’Administració de Justícia.

L’objectiu: garantir un sistema judicial àgil i adequat a la realitat i necessitats de la ciutadania valenciana, especialment davant les exigències de la nova Llei Orgànica 1/2025.

Segons Martínez, la proposta representa una “solució equilibrada, sostenible i ajustada als paràmetres de racionalitat organitzativa”, que permetria reforçar serveis comuns, millorar la tramitació i evitar la sobrecàrrega actual del sistema.

La petició compta amb el suport del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dins del marc de la Comissió Mixta de Coordinació. L’estudi conjunt ha detectat càrregues de treball superiors al 200 % i fins al 300 % en algunes unitats judicials, una situació que Martínez qualifica d’“absolutament inacceptable”.

Distribució de les places sol·licitades:

20 jutjats de Primera Instància: 8 a València, 7 a Alacant, 3 a Castelló i 2 a Elx.

8 a València, 7 a Alacant, 3 a Castelló i 2 a Elx. 6 jutjats Socials: 4 a València i 2 a Alacant.

4 a València i 2 a Alacant. 9 jutjats mixtos amb sobrecàrrega: Quart de Poblet, Requena, Elda, Llíria, Picassent, Paterna, Alzira, Sant Vicent del Raspeig i Catarroja.

Quart de Poblet, Requena, Elda, Llíria, Picassent, Paterna, Alzira, Sant Vicent del Raspeig i Catarroja. 5 places addicionals identificades per la Conselleria, entre elles: 1 nova plaça a Segorbe , amb un jutjat que suporta el 201 % de càrrega . 2 jutjats especialitzats en violència sobre la dona , a Xàtiva i Novelda .



La consellera ha denunciat les conseqüències de la comarcalització del 2022 en matèria de violència de gènere, que segons afirma ha “desprotegit les víctimes i dificultat l’accés a la justícia”.

Finalment, la Generalitat també demana que les places de Castelló i Benidorm siguen de nova creació i no resulten de reconversió, per tal de no afegir més càrrega a jutjats ja saturats.