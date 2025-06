Sanitat aposta per la transformació digital de l’Atenció Primària per millorar la formació dels futurs professionals

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presidit l’acte de benvinguda als 148 nous residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària que es formaran als 11 departaments de salut de la província de València.

L’acte ha tingut lloc a l’Hospital Universitari Doctor Peset, en el marc de l’activitat de la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària.

Durant la setmana, un total de 1.115 residents de diverses especialitats comencen la seua formació als departaments de salut de la Comunitat Valenciana, dels quals 605 ho faran a València, 385 a Alacant i 125 a Castelló.

El conseller ha destacat que la Conselleria de Sanitat aposta de manera ferma per la transformació digital de l’Atenció Primària, la implantació de projectes amb intel·ligència artificial, assistents conversacionals, i serveis de teledermatologia, entre altres iniciatives, per millorar tant l’atenció al pacient com la formació del personal sanitari en formació.

“Sou els veritables protagonistes del sistema sanitari. Hem de dotar-vos d’eines per a aconseguir diagnòstics certers i fiables”, ha assenyalat Marciano Gómez.

També ha defensat la importància de la polivalència en l’especialitat de Familiar i Comunitària, rebutjant la superespecialització com a model.

A més, ha afirmat que la Conselleria vol retindre el talent oferint contractes programa i vacants als residents quan finalitzen la seua formació.

La unitat docent amb major capacitat de l’Estat

La Unitat Docent Multiprofessional de València, creada en 1989, ha format ja més de 3.400 professionals. Des de 2011, integra la formació conjunta de Medicina i Infermeria i és la unitat amb més capacitat docent de tot Espanya, amb 116 places anuals per a Medicina i 34 per a Infermeria.

Aquesta capacitat formativa, unida a una aposta clara per la innovació i la digitalització, situa a la Comunitat Valenciana com un referent estatal en la formació sanitària especialitzada.