Albalat de la Ribera enceta les II Jornades de Medi Ambient amb una conferència de La Unió Llauradora

L’Ajuntament d’Albalat de la Ribera ha organitzat per segon any consecutiu les Jornades de Medi Ambient, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny.

Pensades per a diferents tipus de públic, les jornades han obert amb una conferència sobre l’estructura varietal de la citricultura valenciana a càrrec de La Unió Llauradora i patrocinada per la Diputació de València.

La xarrada ha fet un recorregut per les varietats de cítrics que poden donar millor rendiment i més valor al productor, així com la producció mundial i europea i les exportacions. Des de La Unió s’han destacat dades com que més del 90% dels cítrics produïts per Espanya es consumeixen a la Unió Europea.

La navelina és la taronja estrela de la Ribera i, junt amb la clemenula, són les varietats reines de València i Castelló. A la conferència es va posar l’accent en la necessitat de fomentar varietats de segona campanya, com les mandarines o les clementines.

Les Jornades de Medi Ambient s’estenen fins al divendres 6 de juny, amb una visita al Complex de Valorització de Residus Domèstics de Guadassuar, una exposició d’APEMAR i una plantació al Parc de la Gent Gran com a colofó de la iniciativa.