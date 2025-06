El Govern valencià demana al Seprona que investigue abocaments il·legals al barranc del Poyo

La Generalitat Valenciana ha sol·licitat a la Comandància de la Guàrdia Civil de València que el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) inicie una investigació sobre la possible presència de residus no autoritzats en l’entorn del barranc del Poyo, al terme municipal de Riba-roja de Túria.

Aquesta actuació respon als informes elaborats pels agents mediambientals de l’oficina comarcal de Medi Ambient de Chiva, que alerten de l’acumulació de residus i vehicles danyats per la recent DANA en diverses zones pròximes al barranc.

Segons les primeres constatacions, els abocaments podrien haver-se realitzat sense cap tipus de control ni autorització prèvia.

La Conselleria de Medi Ambient ha posat en marxa diverses mesures per aclarir els fets, i ha traslladat formalment la situació al Seprona per tal que identifique si hi ha responsabilitats per part dels promotors de les obres afectades o dels titulars de les parcel·les implicades.

“Es tracta de determinar el grau de responsabilitat del promotor de l’actuació i del propietari del terreny, tenint en compte que el vessament aparentment s’ha fet sense control administratiu”, ha explicat la vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, després de la reunió del ple del Consell celebrada aquest dimarts.

El municipi de Riba-roja és un dels que més va patir els efectes de la DANA, amb infraestructures danyades i grans acumulacions de materials arrossegats per l’aigua. Amb aquesta investigació, el govern valencià vol garantir que els processos de neteja i gestió de residus es realitzen conforme a la normativa ambiental i de seguretat, evitant que actuacions irregulars deriven en nous riscos ambientals o legals.