El Perelló es prepara per acollir una nova edició de la XII edició de la Fira de la Tomaca

La XII Fira Gastronòmica de la Tomaca del Perelló se celebra enguany els dies 6, 7 i 8 de juny de 2025, recuperant així les seues dates tradicionals de celebració durant la primera setmana de juny, abans de l’entrada de l’estiu.





Enguany, la fira del perelló arriba més sostenible i autèntica que mai, amb 50 expositors; productes de proximitat i quilòmetre 0; activitats musicals i concerts; jornades gastronòmiques, degustacions i tastos; artesania; espai infantil per als més menuts; i passejos amb barca amb visites guiades des del Portet fins a la Casa del Riuet.



Un any més, l’Ajuntament del Perelló ha organitzat un agradable passeig amb barca fins a la Casa del Riuet per poder gaudir de l’exposició fotogràfica “El Camí de la Tomaca: De la Terra a la Taula”, dins del marc del programa de la Fira de la Tomaca (la mostra fotogràfica mostra tot el procés de cultiu del tomàquet del Perelló).

És, sens dubte, una de les activitats que segur despertarà més interès entre tots els veïns del Perelló i la resta de visitants.