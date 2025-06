La Diputació ajuda 90 municipis a restablir l’aigua i retirar fang després de la dana

La comissió d’estudi sobre la gestió de l’emergència lloa el treball d’Egevasa i Girsa en els municipis afectats

La Diputació de València ha destacat este dimarts el seu paper fonamental en la recuperació dels serveis bàsics després de la dana del 29 d’octubre

La Diputació de València ha destacat este dimarts el seu paper fonamental en la recuperació dels serveis bàsics després de la dana del 29 d’octubre, en la quarta sessió de la comissió no permanent d’estudi sobre la gestió de l’emergència. L’objectiu de la sessió ha sigut analitzar els treballs per restablir el subministrament d’aigua i retirar el fang acumulat per la riuada.

Durant la sessió, la portaveu d’Ens Uneix i presidenta d’Egevasa, Natàlia Enguix, ha ressaltat que “es va decidir que Egevasa atenguera tots els municipis afectats, encara que només vuit estan sota la seua gestió directa”. En total, es va donar suport a 90 municipis, una actuació que ha sigut reconeguda per tots els grups polítics.

El diputat del Cicle Integral de l’Aigua, Paco Comes, ha afirmat que “la Diputació ha estat al costat dels ajuntaments afectats i de la ciutadania en una catàstrofe sense precedents”. Per la seua part, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha destacat “la utilitat real de la institució, que assessora, gestiona i aporta solucions reals als problemes dels municipis”.

Actuació d’Egevasa i Girsa

L’empresa pública Egevasa ha realitzat treballs intensius de subministrament d’aigua potable, reparació de xarxes, actuacions en sistemes de clavegueram amb fins a 170 camions cisterna diaris, i 1.400 analítiques d’aigua. També es van efectuar 74 actuacions de depuració en municipis amb una inversió de 32 milions d’euros. A més, es va suspendre temporalment la facturació de serveis d’aigua als municipis afectats.

Pel que fa a la gestió de residus, l’empresa pública Girsa ha intervingut en punts com Catarroja, Pedralba, Cullera o Sedaví, amb una unitat mòbil de trituració i l’emmagatzematge de 24.720 tones de residus. També es van retirar més de 37.800 m³ de residus de les platges, principalment restes vegetals.

Compromís amb els municipis

En la comissió també s’ha acordat escoltar les alcaldesses, alcaldes i víctimes en les pròximes sessions, amb l’objectiu d’atendre les seues necessitats. Mompó ha remarcat que “encara que les obres ocasionaran molèsties, la vida continua i la Diputació continuarà al costat dels pobles fins a l’últim dia”.