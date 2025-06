La Unió denuncia que el preu de la fruita d’estiu es quadruplica del camp als lineals de la distribució

La diferència de preus de la fruita d’estiu com la bresquilla, la nectarina, la pavia, el paraguaià i la pruna es quadruplica des del camp fins que arriba als lineals de la distribució.

Així ho denuncia la Unió Llauradora, que indica que, mentre en esta campanya s’espera que les nectarines arriben a 1€/kg, als lineals de distribució ja la trobem a 5,40€/kg.

L’organització agrària insisteix en l’excepcional qualitat que s’observa en les zones productores de la Comunitat Valenciana, on ja ha començat la campanya.

Tot i que cal destacar el lleuger increment dels preus en camp, la collita de l’actual campanya serà inferior a la passada, i els ajustos posteriors després de l’impacte de la pedregada que han patit algunes zones podrien fer-la descendir encara més.

Els productors valencians es lamenten que el preu no compensa, ja que els consumidors paguen un preu excessiu per la fruita mentre que ells i elles amb prou feines cobreixen les despeses. Per revertir la tendència de consum a la baixa, La Unió proposa campanyes de promoció de la fruita autòctona que destaquen la qualitat, la proximitat i el benefici, entre d’altres mesures.

Carles Peris, secretari general de La Unió

Oficials detecten que el consum de fruita a Espanya continua en caiguda lliure: cada ciutadà ingereix 78,6 quilos de fruites, cosa que suposa un 24,8 % menys que fa una dècada, quan eren 102,5 kg. El segment de fruites que més ha caigut des de l’any 2008 és el dels cítrics i el de fruites de llavor, ambdós presenten una variació negativa que supera el 33 %. En contraposició, l’únic segment que creix respecte a 2008 és el de les fruites exòtiques.