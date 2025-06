Albalat de la Ribera visita el Complex de Valorització de Residus Domèstics de Guadassuar

Albalat de la Ribera promou la consciència ambiental amb una visita al Complex de Valorització de Residus de Guadassuar

Veïns i veïnes d’Albalat de la Ribera han visitat el Complex de Valorització de Residus Domèstics de Guadassuar dins de les activitats programades en les II Jornades de Medi Ambient del municipi.

Un autobús ha portat els veïns i veïnes fins al Complex, on els educadors ambientals han començat la visita guiada explicant el treball que es realitza a la planta i la manera adequada de separar els residus.

Els participants, acompanyats de representants institucionals de l’Ajuntament, han compartit amb els educadors dubtes habituals sobre la separació de residus, com per exemple quin contenidor usar per al paper brut.

Tant l’Ajuntament d’Albalat com els treballadors del Complex de Guadassuar destaquen la importància de la conscienciació i sensibilització des d’edats primerenques. Per això, el Consorci Ribera i Valldigna (CRiV) organitza visites guiades per a totes les edats, inclosos escolars des de primer de primària.

Els educadors ambientals recorden que qualsevol veí o veïna dels municipis del CRiV pot fer ús dels ecoparcs.