Alzira acull la presentació de dos nous llibres de Carlos Galiana

El Saló Valencià del Cercle Alzireny La Gallera va acollir el passat dimarts la presentació de dos llibres de Carlos Galiana.

D’una banda, Reinas, la continuació de la trilogia De tórtolas y cuervos, on les protagonistes es veuran abocades a una lluita pel poder que les portarà a enfrontar-se a forces obscures i a les seues pròpies emocions.

D’altra banda, El manuscrit, la primera obra en valencià de Galiana, una novel·la negra ambientada en 2031 durant les Falles de València.

Organitzada per l’Associació Cultural Falla Plaça Malva, la cita va reunir lectors i lectores, així com representants de la vida cultural alzirenya, veïns i veïnes. La presentació va estar conduïda per Ángeles Hernández, habitual junt a Galiana en els esdeveniments culturals de la Malva, que amb esta presentació aposta una vegada més per les lletres.

A banda d’escriptor i actor, Galiana va ser regidor de 2015 a 2023 a l’Ajuntament de València, un càrrec que, segons ell, també ha influït en la seua faceta artística.

Galiana llançava un missatge als lectors i lectores de les seues novel·les assegurant que el seu objectiu és que s’ho passen bé.