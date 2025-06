El nou Palau de Justícia de Xàtiva donarà servei a més de 87.000 habitants de 26 municipis

La consellera de Justícia i Administració Pública, Nuria Martínez, ha visitat aquest dimecres l’emplaçament del futur Palau de Justícia de Xàtiva, que s’ubicarà a l’antic Monestir de Santa Clara i donarà servei a més de 87.000 persones de 26 municipis del partit judicial de La Costera.

Durant la seua visita, la consellera ha mantingut una reunió amb l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, membres de la corporació municipal i l’equip tècnic responsable de l’avantprojecte, per tal de conéixer els detalls del disseny i la planificació de l’obra.

Una infraestructura moderna i adaptada al segle XXI

Martínez ha destacat que la Generalitat impulsa aquest projecte com una infraestructura judicial funcional, moderna i adaptada a les necessitats actuals i futures del partit judicial. “Aquest espai ha de convertir-se en un símbol d’una Administració de Justícia de qualitat, sostenible i pròxima a la ciutadania”, ha afirmat.

També ha remarcat la importància de posar fi a la dispersió de seus judicials que actualment dificulta el funcionament eficient del servei. Amb el nou Palau, s’unificaran serveis i es millorarà l’atenció al públic, facilitant l’accés a la justícia per a tota la comarca.

Compromís amb una justícia més pròxima i eficient

“La nova seu judicial serà clau per garantir un servei eficient, àgil i de qualitat, a l’alçada dels reptes del segle XXI”, ha subratllat la consellera. El projecte preveu espais accessibles, zones adequades per al personal judicial i serveis per a la ciutadania, amb una aposta clara per la sostenibilitat i l’eficiència energètica.

Amb aquest projecte, la Generalitat reforça el seu compromís amb el desplegament d’una justícia més moderna, humanitzada i pròxima, especialment en el territori valencià.