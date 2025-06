Sanitat aprova el Pla de Xoc complementari a la Llei ELA que permetrà els cures de les persones malaltes d’ELA en fase avançada

Fernando Martín, president de ConELA:

“Aquest Pla de Xoc servirà per als casos més urgents des del punt de vista clínic, mentre continuem treballant perquè la Llei ELA estiga desenvolupada i implementada de manera igualitària a tot el territori estatal.”

“Aquesta ajuda no és la implementació de la Llei ELA. Es posa en marxa per a aquelles persones que no poden esperar a la seua aplicació.”

“Cap persona malalta d’ELA haurà de respondre sobre els seus recursos econòmics quan haja de decidir si fer-se una traqueotomia.”

Aquest matí, en roda de premsa, la ministra de Sanitat, Mónica García Gómez, i el president de la Confederació Nacional d’Entitats de l’ELA (ConELA), Fernando Martín, han anunciat l’aprovació d’un Pla de Xoc que garantirà cures professionals 24 hores a les persones amb ELA en fase avançada, especialment a les que tenen traqueotomia i disfàgia severa.

El Pla contempla una concessió directa de 10 milions d’euros a ConELA, que serà aprovada per Reial decret en el Consell de Ministres a finals de juny, segons ha informat la ministra.

Com funcionarà el Pla?

Un professional sanitari del Sistema Nacional de Salut acreditarà que la persona malalta compleix els criteris clínics.

Una vegada acreditada, ConELA serà l’encarregada de tramitar l’ajuda i contractar els cuidadors professionals.

ConELA no decidirà qui rep l’atenció, ja que el procés es basa en prescripció mèdica.

El finançament es destinarà a cobrir el cost de l’atenció contínua i especialitzada.

La Confederació ja disposa de tres empreses especialitzades en cures per a arribar a totes les llars que ho necessiten.

Les ajudes seran compatibles amb altres subvencions públiques o privades.

ConELA podrà subcontractar serveis, sempre que estiguen justificats i complisquen els requisits legals.

Substitueix aquest Pla de Xoc la Llei ELA?

No.

El Pla de Xoc no substitueix la Llei ELA, sinó que és una mesura urgent i transitòria per a atendre casos crítics fins que la llei estiga totalment implementada.

Pròxims passos