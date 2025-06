Els germans Monrabal impulsen la producció de tomaca hidropònica en hivernacle

Allò que va començar fa més de trenta anys com una modesta empresa familiar dedicada al cultiu tradicional del tomàquet, s’ha convertit hui en un referent d’innovació agrícola a la comarca de la Ribera Alta.

Sota la direcció de Javier Monrabal, membre de l’Associació Valenciana d’Agricultors, i del seu germà Jorge Monrabal, enginyer agrònom, l’empresa ha fet un gran pas cap al futur en incorporar un sistema pioner de producció hidropònica en hivernacle.

Gràcies a aquesta aposta, s’han consolidat com un dels principals productors de tomaca hidropònica de la Comunitat Valenciana.

Des de juny de 2024, l’empresa ha adoptat una tecnologia avançada que substitueix el cultiu tradicional en terra per un sistema basat en sacs de fibra de coco com a substrat i una solució nutritiva equilibrada. Aquest sistema permet que les plantes assimilen els nutrients sense desaprofitaments, amb un ús molt més eficient de l’aigua, del sòl i dels fertilitzants. Això s’ha traduït en un augment notable de la producció i una collita més regular, estandarditzada i controlada.

En l’actualitat, cultiven tres varietats de tomaca: Rosa del Maestrat, Híbrid Òptima i Valencià, totes elles amb molt bon comportament en hidroponia.

La producció es ven posteriorment en la “tira de comptar” de Mercavalència. Aquest tipus de cultiu i infraestructura, encara poc habitual a la Comunitat Valenciana, ha convertit la seua empresa en un referent regional del sector.

Diversos estudis assenyalen que amb sistemes hidropònics, una planta de tomaca pot produir entre 5 i 6 quilos per cicle, mentre que amb el cultiu tradicional en sòl la mitjana és de només 2,5 quilos, una dada que representa un increment pròxim al 60%. En termes de rendiment per metre quadrat, els hivernacles hidropònics d’alta tecnologia poden assolir fins a 70 quilos per metre quadrat, enfront dels 30 quilos dels sistemes convencionals.